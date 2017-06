Airbus tendrá un año "muy lento" en pedidos

2017 será un año "muy, muy lento" en pedidos para Airbus, dijo este lunes el director de ventas de la fábrica europea, John Leahy, al asegurar que se espera un aumento constante de la producción.



"¿Que si este año será un gran año para los pedidos? Definitivamente no. Será un año muy, muy lento para los pedidos de Airbus, al igual que para toda la industria", explicó Leahy en conferencia de prensa al margen de la 73° Asamblea General de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por su siglas en inglés), celebrada en el balneario mexicano de Cancún.



"Hay un ciclo en los pedidos. Las compañías aéreas deben lentificar sus pedidos, recuperar el aliento y comenzar a absorber los aviones pedidos", añadió al subrayar que el portafolios de pedidos de la industria en su conjunto alcanzó un nivel récord.



Estimó que esta situación podría durar "un año o dos, lo cual no representa un problema pues la producción continuará aumentando continuamente debido a la solidez del portafolio de pedidos".



Hasta finales de abril, el constructor europeo tenía en su portafolio 6 mil 715 pedidos de aviones, de los cuales 5 mil 517 de pasillo único y 107 del modelo A380, el avión de pasajeros más grande del mundo



Airbus anunció en 2016 una reducción del ritmo de producción del A380 a una cadencia de un ejemplar al mes a partir de 2018, contra los 27 producidos en total durante 2015.



Leahy no excluyó la posibilidad de una producción inferior a una nave por mes, pero se negó a dar más detalles.



"Intento mantener la producción a 12" por año, subrayó.