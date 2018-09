Airbus conectará al 911 para que mandes hasta fotos y video

Los policías, bomberos, paramédicos y todo el personal de emergencia que atiende llamados de alerta de los ciudadanos que se comunican al 911 contarán con un nuevo servicio que los conectará a la central a través de un Operador Móvil Virtual (OMV).

A partir del primer trimestre del próximo año, Airbus, la firma que opera la tecnología Tetrapol de la Red Nacional de Radiocomunicación, conocida como Red Iris, lanzará este servicio especializado de seguridad para atender la necesidad de proporcionar servicios de banda ancha móvil a usuarios de seguridad pública.

Eduardo Cuevas, director de Desarrollo de Negocio de Airbus, dijo que la modernización de este servicio obedece a que las características de la radiocomunicación tradicional, a pesar de ser digital, no permite funciones como la transmisión de video o imágenes de alta definición.

“Es un esquema orientado a grupos de usuarios, aunque no limitado a intercambio de voz, sino con la facultad completa de poder intercambiar videos en tiempo real y establecer un sistema de mensajería, con la seguridad de que es una información encriptada y no está en la nube, además de poder intercambiar la geolocalización con otras redes del grupo; lo que no se puede ofrecer actualmente porque las radios son de banda angosta”, aseguró.

El directivo recalcó que la idea es utilizar las redes de 3G y 4G de tecnología celular tal como Telcel, AT&T y Movistar ofrecen servicios a sus usuarios, pero para un servicio de seguridad y a través de la Red Compartida.

La diferencia contra los servicios básicos comerciales de telefonía móvil, dijo, radica en las particularidades que requiere la seguridad pública, que son normalmente atendidas por firmas que agregan valor.

“Agregamos soluciones de colaboración como datos y multimedia, encriptación de extremo a extremo, control de uso de dispositivos, servicio técnico de campo las 24 horas los 365 días del año y todos los servicios de soporte e ingeniería para que este también transporte las aplicaciones de seguridad”, dijo Cuevas.