Agencias de RP en México, con rezago de una década: Paul Holmes

Las agencias dedicadas a las relaciones públicas (RP) en México tienen un rezago promedio de una década frente a aquellas especializadas en Estados Unidos, Japón y de algunos países de Europa, estimó Paul Holmes, CEO de Holmes Group, empresa dedicada al análisis de relaciones públicas.



“En México, algunas de las firmas de relaciones públicas no están al nivel de cambio que se exige en términos de redes sociales, nuevas tecnologías y el compromiso con la audiencia, lo que coloca a la industria en México a 10 años de distancia de otros países”, explicó el creador del Informe Anual de Relaciones Públicas (Holmes Report).



El directivo comentó que alguna de las firmas que cuentan con buen desempeño dentro del país son Zimat, Edelman y Llorente & Cuenca, al ir más allá de producir comunicados y realizar contenido que genere interés con la audiencia, colocándolas al nivel de otras agencias en Nueva York, Hong Kong o Tokio.



“Se tiene que generar un contenido que enganche a las personas, crear un diálogo para hacer del contenido uno efectivo y relevante para las personas en general, además de estar siempre pendiente de las tendencias y de lo que la audiencia está haciendo”, dijo Holmes.



A esto añadió que, durante esta era de conectividad, las redes sociales juegan un papel importante para las empresas debido a que la imagen construida durante años puede ser tirada en cuestión de minutos a causa de una foto o un video publicado.



Holmes concluyó que las firmas que crecen más en México son las pequeñas que entienden mejor este nuevo sistema, ya que cuentan con una margen mayor de movimiento que aquéllas que tienen un sistema más rígido y corporativo.



La industria global de RP tuvo un crecimiento anual de 5.6 por ciento durante el 2016 comparado con un año anterior, al pasar de 14 mil 200 millones de dólares a los 15 mil millones, de acuerdo al reporte de The Holmes Group, siendo las agencias Edelman, Weber Shandwick y FleishmanHillard, quienes dominan el mercado global.



Paul Holmes es experto en el área de relaciones públicas desde hace más de 25 años y empezó su carrera como periodista en Inglaterra, para después fundar su propia compañía a principios del 2000, The Holmes Group.



The Holmes Group se dedica a proporcionar información a los involucrados dentro de las relaciones públicas en una variedad de plataformas como web, boletín electrónico, eventos, informes impresos, trabajos de investigación y consultoría.



Holmes Report es uno de los documentos de medición más reconocido dentro del sector y abarca el mercado del continente americano, europeo, africano y la zona de Oriente Medio.



Holmes será uno de los panelistas invitados en el Décimo Congreso Internacional de Relaciones Públicas que se lleva a cabo en México, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas (Prorp).



