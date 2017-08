Aeroméxico reanuda operaciones tras suspensión por lluvias

Aeroméxico informó a todos sus usuarios que a partir de este momento, la operación de los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se han normalizado.



“Lamentamos los inconvenientes que esta contingencia, ajena a nuestro control, ocasionó a los pasajeros, por lo que agradecemos su paciencia y comprensión”, apuntó la aerolínea en un breve comunicado.



La empresa informó más temprano que algunos vuelos programados para este jueves tuvieron que ser cancelados, luego de que dicha terminal suspendió el miércoles las operaciones de aterrizaje y de despegue, debido a las condiciones meteorológicas.



Añadió que mantiene la política de protección a los pasajeros afectados por la situación y reiteró su compromiso para ofrecerles el mejor servicio.



En dicho comunicado, precisó las medidas que se tomarán para los usuarios afectados y son las siguientes:



*Aeroméxico no cobrará el cargo por cambio de fecha de salida, regreso o vuelo, siempre y cuando se solicite a partir de este jueves hasta este viernes y el viaje se realice como fecha límite el 4 de septiembre.



*Condonarán la diferencia de tarifa cuando se solicite el cambio de fechas en la misma ruta, en caso de no encontrar disponibilidad en la clase en que se expidió el boleto, siempre y cuando la protección se realice en la misma cabina.



*La aerolínea permitirá el cambio de ruta siempre y cuando la protección se realice en la misma cabina. En caso de no encontrar disponibilidad en la clase en que se expidió el boleto, se deberá pagar la diferencia correspondiente.



*Si el cliente decide no utilizar el servicio, el boleto cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de expedición.