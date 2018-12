Aeroméxico investiga supuesto choque de dron contra uno de sus aviones

Grupo Aeroméxico está investigando si un dron se estrelló contra su avión Boeing 737, cuando este se acercaba a su destino en Tijuana, México.

Medios locales publicaron imágenes del avión, en las que se puede apreciar un daño considerable en el frente del mismo.

El avión operó el miércoles el vuelo 773 de Guadalajara.

En una grabación de cabina se puede escuchar a los miembros de la tripulación decir que escucharon un "fuerte golpe" y que solicitaron a la torre de control comprobar si el frente de la aeronave estaba dañado.

La colisión ocurrió poco antes de que aterrizara el avión.

"La causa exacta aún está siendo investigada", dijo Aeroméxico en un comunicado. "El avión aterrizó normalmente y la seguridad de los pasajeros nunca se vio comprometida", agregó.

Los drones han avivado los temores de que su uso creciente pondría en peligro a los aviones de pasajeros. Si bien la mayoría de las naciones prohíben que vuelen en vías reservadas para los aviones comerciales, los millones de pequeños dispositivos de consumo que se han comprado en todo el mundo no pueden ser rastreados, lo que dificulta a las autoridades hacer cumplir las reglas. Además, muchos usuarios no conocen las reglas o no las siguen.

La Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por su sigla en inglés) ha registrado un aumento dramático en el número de informes de seguridad relacionados con drones en los últimos años, y los grupos de la industria de las compañías aéreas a principios de este año pidieron al Gobierno que endurezca las regulaciones, luego de que apareciera un video en el que un dron volaba a solo unos metros de un avión en Las Vegas. Según los datos de la FAA, se han realizado unos seis mil avistamientos de 'naves' no tripuladas por pilotos.

En un estudio de 2017 basado en modelos computarizados, la FAA concluyó que los drones causarían más daño que las aves de un tamaño similar porque contienen piezas metálicas.

Según el estudio, se encontraron daños significativos en los parabrisas, las alas y las superficies de la cola de los aviones.

También señaló que el daño que podría causar un pequeño robot de consumo podría ser catastrófico.