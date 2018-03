Adidas y el millón de tenis 'provenientes del océano'

Cuando piensas en una marca de ropa y artículos deportivos, quizá dentro de tus primeras opciones se encuentre la compañía alemana Adidas, que en el cuarto trimestre de 2017 reportó ventas por 5.06 mil millones de euros, un aumento de 19 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, según informó el medio CNBC.

Uno de los productos que impulsó el incremento de sus ventas fue el modelo de tenis que desde 2014 ha detonado el mercado del calzado para Adidas: los Boost.

Pero no se trata de cualquier modelo de Boost, sino de los tres UltraBoost que Adidas lanzó en conjunto con la organización Parley For The Oceans el año pasado. La característica más especial de estos pares es que están hechos con plástico recuperado de los océanos.

Kasper Rorsted, CEO de Adidas, dijo a CNBC que en 2017 se vendieron un millón de pares de estos UltraBoost.

El precio de estos tenis ha variado desde su salida; sin embargo, actualmente un par cuesta 90.47 euros (alrededor de 2080 pesos), por lo que los ingresos derivados de la venta de estos tenis habrían alcanzado los 90 millones 470 mil euros.

Para fabricar uno de estos pares, se tienen que reutilizar 11 botellas de plástico recuperadas del océano. Es decir, que para hacer el millón de pares que vendió Adidas de este modelo en 2017, se rehusaron 11 millones de botellas.

La organización Clarity México menciona que 33 botellas equivalen a un kilogramo de plástico, por lo que el conjunto de 11 millones de botellas reunirían 333 toneladas plástico.

De acuerdo con el Programa de Naciones para el Medio Ambiente -que estima que anualmente 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar-, la cantidad de toneladas de plástico salvadas por Adidas y Parley podría parecer poca; no obstante, ya se han sentado las bases para cuidar el medio ambiente desde el ámbito de la moda.