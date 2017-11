A un año del triunfo de Trump, Cemex aún espera 'boom' en EU

Cemex, a la que alguna vez se consideró la compañía mexicana con más probabilidades de ganar con los planes de construcción del presidente estadounidense Donald Trump, aún está esperando los resultados.



El objetivo de Trump de destinar mil millones de dólares a gasto en infraestructura en 10 años y construir un muro a lo largo de la frontera con México llevó a Deutsche Bank a decir en enero de este año que el nuevo Gobierno representaría “más fiesta que siesta” para Cemex.



Desde entonces, la compañía cementera ha asegurado que no contribuirá al proyecto del muro y dice que el gasto federal en obras públicas aún no ha despegado.



“La infraestructura de Estados Unidos no ha evolucionado de forma positiva este año”, dijo en una entrevista el máximo responsable Fernando González. “Es por eso que tenemos que concentrarnos en los programas actuales y en las intenciones de invertir de los gobiernos de los estados”.



Cemex busca más trabajo en el ámbito estatal de Estados Unidos, el mayor mercado de la compañía, y espera un impulso producto de obras de reconstrucción en Texas y Florida luego de los devastadores huracanes de este año.



También contribuye a los trabajos de reconstrucción en México, que en los dos últimos meses sufrió los efectos de dos sismos. Uno de ellos, el 19 de septiembre, causó grandes daños en la Ciudad de México.



Mercado local



Al inicio de la jornada de este miércoles las acciones de la cementera caen ligeramente un 0.13 por ciento a 15.50 pesos. Cemex ha declinado 2.4 por ciento este año, en comparación con un alza de 7.4 por ciento del índice IPC de referencia de México.



Trump prometió durante su campaña buscar la aprobación en los primeros 100 días de su gobierno de un plan de inversión de mil millones de dólares de fuentes públicas y privadas.



Ahora funcionarios gubernamentales dicen que no elaborarán un proyecto de infraestructura hasta que se resuelva el intento de reformar el código tributario de Estados Unidos.



En México, donde Cemex obtiene sus mayores márgenes de ganancias, la compañía estima que las obras de reconstrucción exigirán 500 mil toneladas de cemento.



La compañía cementera ha aumentado los precios constantemente en México en el marco de su estrategia de “valor antes que volumen”, que permite a la empresa recuperar el costo de la inflación.



El incremento derivó en una pérdida de participación de mercado el trimestre pasado, dijo González.



“Desde 2015 hemos tenido importantes variaciones de entre seis y ocho puntos porcentuales” en participación de mercado, explicó.



“No es algo menor cuando se tiene una participación de alrededor de 40 por ciento. Cuando observamos eso, instrumentamos estrategias específicas para recuperar (la participación) sin afectar los precios en líneas generales”.



La compañía anunció el lunes una nueva plataforma digital para permitir que los clientes hagan pedidos, sigan las entregas y administren factures y pagos. El sistema, llamado Cemex GO, está disponible en Estados Unidos y en México.



La empresa también apuesta a nuevas oportunidades de inversión tras lanzar Cemex Ventures este año. “Buscamos participar en otros sectores del negocio y relacionarnos con startups”, dijo González. “Con tiempo y esfuerzo, podríamos generar nuevas alternativas de negocios”.