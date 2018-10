3 estaciones que ‘prenden’ la radio por internet

En México cuatro de cada 10 personas escuchan radio por internet, mientras que seis de cada decena lo hace de la forma tradicional, de acuerdo con datos de la consultora Statista.

Si se considera solo al segmento de los internautas, se calcula que el 78 por ciento de los radioescuchas conectados a la red en México oyó música o radio streaming durante el año pasado.

Lo anterior significó un aumento de 14 puntos porcentuales en comparación con lo reportado en 2016, según el estudio de los Hábitos de los Usuarios de Internet 2018 elaborado por la Asociación Mexicana de Internet MX.

Se trata de una actividad digital, generalmente desarrollada por emprendedores independientes, que produce contenido con recursos económicos limitados, pero que en muchas ocasiones logran tener un buen alcance, como es el caso de tres estaciones que ya encienden al público online: NoFm Radio, Radio Nopal y Sorry I’m late.

NoFm Radio

Esta estación de radio online forma parte de una casa productora llamada ‘Sumo abolengo’, dedicada a generar videos y elaborar eventos, así como ofrecer servicios de comunicación, un modelo de negocio que permite que los integrantes del proyecto tengan un lugar ‘para decir cosas de manera libre’, aseguró Diego Mejía, asociado y locutor de NoFm Radio.

Su modelo de negocios se basa en alianzas e intercambios de trabajo, a fin de aminorar los costos de generar contenido, incluso de marcas patrocinadoras.

Además, los internautas pueden hacer donativos a la causa a través de bonos mensuales en dólares, pues una estación de radio resulta costosa, con un gasto que asciende a alrededor de 150 mil pesos mensuales, aseguró Mejía.

“No es tan barato, pues requiere cierta infraestructura. No es hacer streaming a partir de plataformas, tenemos equipo de modulación y digital, además de una cabina sonorizada, a lo que se suma la inversión de horas hombre”, aseveró Diego Mejía.

Actualmente, la audiencia de NoFm Radio está entre los 30 mil y 50 mil oyentes y se escucha en su página web, así como en un blog de invitaciones a lecturas, la app Tune In y Facebook Live.

Este proyecto cumplió seis años el pasado 2 de octubre, y por ello celebraron una fiesta para recaudar fondos y mantener el proyecto.

Sorry I’m late

Irma Ruiseñor es una artista y productora visual que desde hace seis años creó Sorry I’m late, una estación nacida en la radio por internet que explora escenas experimentales de música electrónica y proyectos de artistas que trabajan en la forma y en el discurso de hacer música.

Aunque al principio surgió como una inquietud de hacer un proyecto personal, este programa se ha convertido en algo más que su pasión, pues le ha permitido capitalizarlo y llegar a Rock 101, la emblemática estación de radio tradicional que desde hace más de un lustro migró por completo al internet.

“En Rock 101 sí me pagan, pero es un incentivo que me ayuda a pagar cosas y puedo dedicarle cierto tiempo, además de que mi concepto no ha cambiado, pues ellos querían abrirse a nuevos públicos y yo quería combinar mi pasión por la música con mi actividad”, contó Ruiseñor.

Además de la estación Sorry I’m late, la productora visual hace otras actividades dentro de la programación , como organizar la invitación de artistas dedicados a múltiples funciones culturales, así como ‘showcases’ para llevar al público todo el contenido online que se genera.

Radio Nopal

Diego Aguirre, originario de Guadalajara, inició su experiencia en la radio por internet en 2002, con una estación en Tijuana, al principio ‘por puro gusto’, aseveró, sin las herramientas tecnológicas que hay ahora, y con un proyecto que funcionaba bajo un sistema autogestivo, en donde inicialmente había 8 países involucrados.

El proyecto incluso participó como una pieza de arte en ARCO, una de las ferias más importantes en Europa, la antesala de lo que es ahora esta estación.

“Mi trabajo como diseñador se vio muy enriquecido a partir de esta experiencia, vi que es una forma de generar comunidad y economías alternativas, y no necesariamente hacer un negocio de la radio, sino que todas las cosas que hago ahora se deben a que colaboré con gente que tenía cerca entonces”, dijo.

Pero Radio Nopal no solo ha sido una plataforma para exponer su trabajo, sino también le ha permitido generar su propia tecnología de transmisión llamada Mensajito, que es portátil y no requiere una computadora para hacer radio, sólo una conexión a internet.