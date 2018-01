2018 tendrá 5 megadesarrollos de vivienda de lujo

En el 2018 Vinte, Diseño y Gestión Inmobiliario (Disyga), Terra Capital, Be Grand y Del Parque ‘levantarán’ y comercializarán cinco grandes proyectos de vivienda de lujo, los cuales sumarán en conjunto más de 500 mil metros cuadrados (m2) de construcción.



En los últimos cinco años, el segmento residencial plus -aquel cuyo precio de la vivienda supera los 3 millones de pesos- tuvo el mejor desempeño en ventas, con una tasa anual promedio de crecimiento de 13.9 por ciento; mientras que el de interés social se contrajo 1 por ciento en el mismo lapso, de acuerdo con un reporte de la empresa de corretaje Realty World.



Además, la construcción del tipo residencial registró una expansión de 5.3 por ciento acumulado de 12 meses al término de septiembre de 2017, comparado con el mismo lapso del año anterior, según el índice de inversión fija bruta del INEGI.



Este aumento contrasta con los indicadores del sector en general y de la construcción no residencial, que tuvieron un desempeño negativo en el mismo periodo de tiempo de 2 y 8.1 por ciento, respectivamente.



“Hemos identificado un crecimiento en la brecha de segmentos, es decir, la demanda por la vivienda residencial plus sigue creciendo con tasas de absorción positivas, mientras que el de segmentos de la cuota inferior muestran una ralentización”, comentó Leonardo González, analista de Real Estate del portal inmobiliario Propiedades.com.



Algunas empresas se disponen a capitalizar la fuerte demanda que hay en ese tipo de vivienda con la construcción de cinco grandes desarrollos.



The University Tower

Esta torre de 57 pisos, ubicada en Reforma 150 (CDMX), comenzará su construcción en el primer trimestre de este año con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos y estará a cargo de la desarrolladora Del Parque.



Este inmueble contará con 450 departamentos de lujo de 45 a 108 m2, con un valor que va de los 5 a los 15 millones de pesos.



Cuando el proyecto esté concluido -en el 2022- integrará una superficie de 56 mil m2, y contará con amenidades como bar, terraza, gimnasio, alberca, spa y salas de juego, entre otras.



Hasta el momento lleva comercializado (en la preventa) alrededor del 60 por ciento de su espacio, de acuerdo a la empresa.



Be Grand Alto Polanco



En la segunda etapa del desarrollo que se asienta en una superficie aproximada de 20 mil m2 en la colonia Irrigación -al norte de Polanco en la CDMX- se comercializarán 34 niveles de departamentos con precios que van de los 4.7 a los 10 millones de pesos y se tiene prevista su entrega para finales del 2018.



Los ‘depas’ más reducidos tendrán un tamaño de 67 m2 y los más amplios de 150 m2 en un edificio que contará con amenidades como alberca semiolímpica, gimnasio, salones para eventos y ludoteca.



Recientemente se anunció que Be Grand emitiría deuda a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CDKDs) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 6 mil 500 millones de pesos, lo que le permitirá financiar los proyectos que tiene la empresa.



Spazio Justo Sierra

El complejo realizado por la desarrolladora Diseño y Gestión Inmobiliario en Guadalajara, Jalisco, tiene una superficie de construcción cercana a los 4 mil 653 m2 y se levantará en el ‘corazón’ financiero y comercial de la urbe durante este año.



El precio promedio por departamento se ubica en los 2 millones 500 mil pesos, aunque éste puede subir o bajar dependiendo de su ubicación dentro del complejo y del nivel donde se encuentre.



El edificio contará con 47 unidades que van de los 80 a 118 m2 y entre sus amenidades se encuentran: alberca, sky garden y estacionamiento subterráneo con espacio para 80 autos.



Disyga es la primera desarrolladora y constructora especializada en vivienda media vertical en la zona metropolitana de Guadalajara, con un portafolio de 2 mil viviendas construidas en los últimos siete años.



Catania Residencial

Este complejo es otro desarrollo que se encuentra en un destino de playa, tuvo una inversión de mil 230 millones de pesos por parte de Vinte, empresa que prevé la edificación de mil viviendas.



Catania se encuentra al sur de la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, y contará con gimnasio, alberca, tres parques, ciclopista, una zona comercial,y los departamentos se comercializarán en un rango que va de un millón hasta un millón 500 mil pesos.



Según el reporte de la empresa, la ciudad de Cancún aportó el 4 por ciento del total de ingresos para Vinte al cierre del tercer trimestre del 2017.



Bosque Real

Terra Capital es la empresa que está detrás del desarrollo Bosque Real, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.



El proyecto albergará a 13 mil familias en unas 100 torres de más de 30 niveles, de las cuales hasta el momento se han levantado 40.

Los costos de los inmuebles parten desde los 5 millones y llegan a los 30 millones de pesos.



En una entrevista previa para El Financiero, Manuel Morales, director comercial del complejo, señaló que su plan es vender mil unidades al año, para que en el 2027 se tenga el 100 por ciento comercializado.