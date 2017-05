¿Buscas casa en internet? ¡Cuidado! 15% de los anuncios son engañosos

Alrededor de 15 por ciento de los anuncios de bienes raíces que ingresan a la plataforma son identificados como fraudulentos y, en razón de ello, no llegan a ser publicados ni vistos por los usuarios, de acuerdo con un análisis elaborado por el portal inmobiliario Vivanuncios.



El 55 por ciento de los fraudes provienen de rentas vacacionales principalmente en zonas de playa como Acapulco, Cancún, Cuernavaca y Puerto Vallarta. El 35 por ciento se presentan en la Ciudad de México y Guanajuato.



Finalmente, el 10 por ciento de los fraudes corresponden a propiedades en venta, también en metrópolis, como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



Frases como “depósito a la cuenta”, “enviar dinero” o descripciones por debajo del 10 por ciento del promedio, anuncios en un idioma extranjero, una ubicación poco clara o repetida en varias ciudades del país, son algunos factores de alerta.



Karim Goudibay, director general de Vivanuncios, aconseja nunca hacer depósitos o envíos de dinero a alguien.



“En el momento de búsqueda y selección de vivienda está latente la posibilidad de caer en fraudes, pero la regla es no dar dinero hasta tener un contrato de por medio. En ese documento debe venir toda la información del dueño y del inmueble de su propiedad. Hasta entonces no se puede hablar de hacer un pago”, aconseja Goudibay este lunes.



Buscar casa o departamento en bolsas inmobiliarias reconocidas es esencial.



“Tenemos un sistema de moderación que detecta cuando el precio de las propiedades es inusualmente bajo o si determinado anuncio aparece varias veces o con las mismas características en varias ciudades del país. Esos datos son focos rojos y nos alertan sobre posibles fraudes”, explica Goudiaby.



