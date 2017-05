10 consejos para iniciar un negocio en familia (y no pelear en el intento)

En México existen alrededor de 5 millones 654 mil 014 empresas en los sectores de industria, comercio y servicios, de las cuales el 85 por ciento son familiares, de acuerdo con cifras del Inegi. Su importancia es tal, que generan el 85 por ciento del total del empleo en el país y el 60 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB).



Si las empresas familiares en México son tantas, ¿por qué resulta tan complejo emprender con parientes en el país? En Estados Unidos por ejemplo, el 95 por ciento de las empresas inician como familiares; no obstante, en nuestro país la cifra no llega al 45 por ciento, indicó Fernando Sandoval Arzaga, director del Centro de Familias Emprendedoras del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.



Si planeas iniciar una empresa en familia, Sandoval Arzaga recomienda considerar 10 aspectos fundamentales para que tenga mayores posibilidades de éxito:



1. CUENTAS CLARAS. El especialista en empredimiento familiar dijo que es muy importante establecer desde el inicio y por escrito el porcentaje de participación accionaria que tendrán los accionistas familiares.



2. RELACIONES PÚBLICAS. Un punto importante conocer y aprovechar los distintos contactos y relaciones de cada uno de los dueños familiares para impulsar el nuevo negocio.



3. QUÉ SE TIENE PARA INICIAR. Aprovechar los recursos tangibles (infraestructura, efectivo, etc) de los dueños familiares para crear el negocio.



4. DISEÑAR PERFILES DE CADA PARTICIPANTE. Es fundamental realizar un análisis de las habilidades y conocimientos de los miembros familiares para que exista un reconocimiento del valor agregado que cada uno puede aportar a la nueva empresa, indicó el especialista.



5. ESTABLECER FUNCIONES Y METAS. Poner por escrito desde el principio los roles y funciones que cada miembro familiar jugará, su forma de evaluar su desempeño y los beneficios económicos que recibirá.



6. TENER EL MISMO OBJETIVO. Elaborar de manera conjunta el Modelo de Negocio que llevarán al mercado.



7. BUSCAR UNA GUÍA O CAPACITACIÓN. Aplicar la metodología de lean entrepreneurship como guía para lanzar el nuevo negocio.



8. CONTABILIDAD DETALLADA. Llevar desde el inicio un control estricto del flujo de efectivo y financiero del nuevo negocio para dar claridad y transferencia a los miembros de la familia.



9. ‘TEAM BACK’ MENSUAL. Formalizar una junta mensual estratégica (no operativa) para evaluar y discutir el avance del nuevo negocio. Es decir asumir su rol de dueño competente y responsable.



10. FACILITAR LA SEPARACIÓN. Tener mecanismos de salida claros, por escrito y desde el inicio en caso de que un miembro familiar quiera separarse de la empresa familiar.



Emprender un negocio en familia puede ser muy redituable, si se realiza de la forma correcta desde el inicio.