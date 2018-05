Zonas urbanas de alta plusvalía, las que más rechazan ser funcionarios de casilla: INE

Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que en las zonas urbanas con alto nivel de plusvalía de la Ciudad de México hay complicaciones para que los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla acepten vigilar la transparencia en las próximas elecciones.

Baños dijo que en la delegación Miguel Hidalgo se tiene complicaciones por la presencia de zonas militares.

“Lo que pasa es que en las zonas urbanas existe rechazo. En las zonas de Miguel Hidalgo es en donde hemos tenido rechazo de las personas. Existen zonas militares, entonces, la gente no nos apoya, no porque no quieran sino porque los militares tienen comisiones oficiales, básicamente son tareas de apoyo social o de ataque al crimen organizado”, señaló Baños este martes en entrevista radiofónica en Radio Centro.

El 26 de abril, en la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que 2.7 millones de ciudadanos habían confirmado su participación como funcionarios de casilla y habían recibido su primera capacitación.

El campo militar 1-J se encuentra en avenida Ejército Nacional y el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Irrigación de la delegación Miguel Hidalgo.

Además, el consejero del INE reiteró que la impresión de boletas para presidente se comenzará el próximo domingo 6 de mayo. La entrega de los paquetes electorales está presupuestada para el 10 de junio.