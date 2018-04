Zavala rechaza legalización de mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, se pronunció en contra de la legalización de la mariguana para su uso lúdico y en la defensa de los derechos de los niños y niñas.

Durante su participación en el diálogo 'México por la niñez' en el Museo Memoria y Tolerancia, la expanista aseguró que si bien es necesario considerar el uso de la mariguana para tratamientos médicos, se debe evitar su acceso a menores.

“Yo estoy en contra de que se legalice la mariguana y que haya acceso a niños, niñas y adolescentes obviamente en uso lúdico. He hablado con maestros, con doctores, con especialistas en términos de adicciones y habría que escuchar más a los papás y mamás cuando hablamos también de niños y de niñas”, dijo.

Zavala Gómez del Campo aseguró que los padres de familia, docentes y especialistas contra adicciones se sienten indefensos ante los efectos que deja el uso de la mariguana en niños y adolescentes.

“Definitivamente no estoy a favor de la legalización de la mariguana, porque he escuchado a las mamás que trabajan 16 horas al día y solo tienen al Estado para evitar que un adolescente entre a las adicciones. Porque he escuchado a los maestros que saben muy bien lo que puede ocasionar un acceso legal de la mariguana en un salón de clases”, sostuvo.

Dijo que se trata “de una ingeniuidad enorme que raya de la irresponsabilidad” considerar que la violencia disminuirá en el país con la legalización de la mariguana, ya que el mayor problema es el de adicción que puede generar en las juventudes.

La candidata también habló sobre el llamado al voto útil al que han recurrido sus contrincantes para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones. Señaló que ella no buscará el voto útil, sino el de conciencia, por lo que pide a los ciudadanos contrastar las diferentes propuestas que se tienen para elegir al próximo presidente.

Consideró como natural que los contrincantes se vayan en contra del puntero en las encuestas, pues aún faltan dos tercios de la campaña para convencer a los electores de la mejor opción.

“Es natural que se vaya tras el puntero, sobre todo si con el puntero se tienen diferencias, yo en particular las tengo en términos de seguridad, educación, economía… Me sumo a la petición del voto de la importancia que tenemos unos y otros con respecto a López Obrador, pero para esto son las campañas”, dijo.