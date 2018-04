Zavala asegura que 'pondrá la casa en orden'

LEÓN.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que de ganar la elección del próximo 1 de julio, "pondrá la casa en orden" en referencia a su propuesta de seguridad y lucha "implacable" contra la corrupción.

En un desayuno con mujeres de Guanajuato, la expanista pidió dejar el pasado que representa el candidato dela coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador.

"El pasado del PRI de los 70", con quien "podemos estar peor", comentó.

También habló sobre los otros candidatos, de quienes reconoció cualidades pero enfatizó sus diferencias. De Ricardo Anaya, candidato de 'Por México al Frente', se refirió a su forma de expresarse.

"Sé muy bien que habla bonito pero también tengo mis diferencias, y por supuesto es muy importante hablar de honestidad en la vida pública", dijo.

Al referirse a José Antonio Meade, abanderado de 'Todos por México', comentó que su honestidad no puede soportar el peso del partido que lo respalda, pues "ya es un tema juzgado", en relación a los señalamientos de corrupción.

En el desayuno encabezado por el exsecretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la candidata recibió aplausos, flores, halagos, pero también reproches.

El abogado Juan Carlos Peña García le reclamó no haber utilizado su presencia en el debate presidencial para capitalizar el apoyo de los panistas molestos con Ricardo Anaya.

"Voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, porque Anaya se robó al partido en el que milité toda la vida... este pequeño dictador hizo que te fueras tú... me hubiese encantado verte a ti en el lugar de Anaya... debías capitalizar el enojo de los ciudadanos... hasta ahora AMLO sería el único que me puede garantizar que el PRI no pueda ganar", dijo a la candidata.

Zavala Gómez del Campo aseguró que durante su participación en el debate buscó presentar sus propuestas ante los ciudadanos, ya que a diferencia de sus contrincantes no tuvo la cantidad de spots suficientes para tener presencia previa al debate.

"Soy una persona equilibrada", dijo al explicar por qué no se enfocó en atraer a los panistas enojados con el organismo político, sino en todos los ciudadanos.