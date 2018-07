'Ignorantes' quienes me acusan de nombrar a fiscal anticorrupción: Yunes

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, calificó este jueves de ‘ignorantes’ a los actores políticos que lo señalan de intervenir en el nombramiento del fiscal anticorrupción.

“En el caso del fiscal anticorrupción he visto en las declaraciones de varios actores políticos que el gobernador no nombre al fiscal, son absolutamente ignorantes. Llama la atención que personas que debieran tener el conocimiento mínimo de la Constitución, de las leyes, no tiene ni la menor idea, y simplemente salen a decir: 'el gobernador no debe nombrar al fiscal anticorrupción'. Yo no lo nombro”, señaló a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

Este jueves por la mañana, Cuitláhuac García, gobernador electo del estado, declaró en Grupo Fórmula que espera que los diputados del Congreso veracruzano no se dejarán presionar por el gobierno de Miguel Ángel Yunes para la designación de un fiscal anticorrupción 'a modo'.

Agregó que Yunes Linares quiere designar fiscales en órganos autónomos antes de que finalice su mandato el próximo 30 de noviembre.

El actual gobernador de la entidad indicó que no tiene interés alguno en nombrar al fiscal y que es el Congreso quien hace la convocatoria y a través de una terna, que ellos mismos forman, lo eligen.

“Le pediría a estos ignorantes, que salen a opinar sin tener la menor idea, que lean la Constitución, que se preparen; Veracruz requiere gente preparada. A mí no me interesa nombrar al fiscal, no tengo la menor preocupación al respecto”, dijo.