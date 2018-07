Yo he sufrido de discriminación toda la vida: 'El Mijis'

Pedro César Carrizales Becerra, 'El Mijis', futuro diputado local electo en el Distrito VIII de San Luis Potosí, aseguró que, debido a su apariencia y a su forma de vestir, ha sido víctima de discriminación en reiteradas ocasiones.

“Yo he sufrido de discriminación toda la vida. Toda la vida vivo la discriminación y el etiquetamiento. Se nos criminaliza solamente por cómo se viste uno y lo que somos. Ahora con esta situación (su victoria en las elecciones locales) se hizo posible ese clasismo que aún existe en México”, dijo Carrizales en entrevista con Nación 321.

Gracias a lo anterior, las principales propuestas del potosino tienen que ver con la inclusión a la sociedad de todos los sectores de la población.

Asimismo, mencionó que para él no es un obstáculo el no contar con una licenciatura, pues, desde su perspectiva, hay individuos más preparados académicamente que solo utilizan ese conocimiento para realizar actos ilegales.

“No estar preparado no es un obstáculo. (...) Hay veces que uno tiene muchos estudios, pero si no tienes un ideal, una moral o algo que te dé firmeza, pues esos estudios te sirven para brincarte las leyes, como hemos visto”, indicó.

El próximo servidor público apuntó que, debido a la muerte de su madre, se quiso suicidar en diversos momentos.

“Un día estaba yo con la banda y llegó mi hermana, y me dijo mi hermana que mi mamá estaba grave. Yo preferí quedarme con la banda. Al otro día llegó mi hermana pero llorando y me dijo que mi mamá ya había fallecido. Por ese cargo de conciencia no aguantaba: me traté de suicidar cinco veces”, comentó.

'El Mijis' recibió, el 5 de julio pasado, la constancia que lo avala como diputado local de parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.