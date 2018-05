¿No sabes por quién votar? Esto te servirá. ¿Ya tienes tu voto? Ponlo a prueba

Periodistas y estudiantes crearon la plataforma 'Voto Ciego', en el que mediante un test los ciudadanos podrán votar por las propuestas de cuatro candidatos a la Presidencia de México sin saber a qué aspirante pertenece cada una.

Al final de la prueba, que incluye información verídica y detallada de las propuestas, el usuario sabrá a quién pertenecen las promesas electorales por las que votó.

La plataforma explica que no contiene las propuestas del candidato independiente: "No se pusieron las propuestas del candidato Jaime Rodríguez Calderón -El Bronco- porque su equipo informó que 'no tenían una plataforma definida (...) se definirá en la segunda parte de su campaña'".

Los creadores explicaron que esta actividad le ayudará a los ciudadanos a tener una decisión informada el próximo 1 de julio cuando salga a votar, sin que se vean sesgados por creencias o inclinaciones políticas.

"Estamos convencidos de que la información es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos y un voto informado es indispensable para el ejercicio democrático", se lee en su página votociego.com.

La plataforma 'Voto Ciego' permite tener un acercamiento más objetivo al país que quieren construir los mexicanos, así como una herramienta para exigir resultados a quien llegue al poder.

La página web para hacer el test estará disponible a partir de este viernes 11 de mayo hasta la veda electoral que inicia el 28 de junio.