Voy al Senado, pero no por el fuero: Nestora Salgado

Nestora Salgado, candidata al Senado por Morena, negó aspirar al puesto de elección popular para obtener fuero, debido a que estuvo encarcelada por presunto secuestro de policías en Guerrero.

“No me interesa eso (el fuero). Yo no he tenido que pasar sobre otra persona, ni difamar a nadie para lograr un puesto. Es una oportunidad para Nestora, una oportunidad para el pueblo”, aclaró la ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, de El Financiero Bloomberg.

No obstante, aclaró que no cree en partidos políticos. “Yo vengo del movimiento social, yo soy una luchadora social, soy un activista que antes de aceptar esto, tuve que consultarlo con compañeros activistas, luchadores sociales, si me acompañaban a tener la voz en el Senado para todos nuestros hermanos indígenas, para todos aquellos que no han tenido rostro. Esa es mi agenda”.

Nestora Salgado fue la primera mujer en la historia en dirigir una policía comunitaria. Estuvo más dos años en prisión por presunto secuestro y fue liberada y exonerada en 2016.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervino para que la activista abandonara la cárcel. Durante el tiempo en prisión, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la buscó para ofrecerle la candidatura al Senado.

“Desde que estuve en prisión se me estuvo proponiendo participar, aprovechando la presunción de inocencia. Yo nunca he participado en cuestiones políticas electorales. Nunca he pertenecido a un partido político. Yo vengo del movimiento social”, aclaró.

Para Salgado, la propuesta de Morena “fue una decisión muy difícil, no porque dude del proyecto que trae (Andrés Manuel López Obrador), sino por mi trabajo”.

La activista va por la vía uninominal para el estado de Guerrero, va en la segunda fórmula junto con Félix Salgado Macedonio.