Vamos remontando, asegura Meade a su llegada a Durango

DURANGO.- José Antonio Meade llegó esta mañana a la ciudad de Durango donde se espera que tenga un encuentro con mujeres simpatizantes en el hotel 'Gobernador'.

En el aeropuerto, el candidato de la coalición "Todos por México" dijo que ya se está remontando en las encuestas.

"La verdad es que vamos remontando mucho. Hoy estamos claramente en segundo lugar, las últimas cinco encuestas que se han publicado así lo acreditan. Hoy se publicó de nuevo una encuesta adicional que en esa posición me ubica, soy la alternativa que más ha crecido en la intercampaña, la que tiñe mejor tendencia no tenemos absolutamente ninguna duda de que vamos a ganar", comentó.

Como lo hiciera en Twitter por la mañana, Meade Kuribreña recordó que mañana presentará la declaración 3de3 ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El martes en Sinaloa, el candidato presidencial aseguró que no era el formato lo que no le convencía, sino "el enfoque es lo que no me convence. Eso no quiere decir que no esté dispuesto a hacerlo, pero lo que he planteado es la necesidad de ir mucho más lejos. Y lo que hemos venido viendo con ese formato, es que se entregue el formato y a los muy pocos días la gente tiene que explicar porqué no encontró el rubro para Miami, porqué no encontró el rubro para las fundaciones".