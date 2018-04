Usuarios de Facebook quieren preparatorias militarizadas: encuesta de 'El Bronco'

El candidato independiente Jaime Rodríguez, 'El Bronco', lanzó una encuesta a través de Facebook en la que preguntó a los usuarios si les gustaría que existieran preparatorias militarizadas en sus entidades.

"Yo creo que las preparatorias militares, donde se les dé educación de valores y disciplina, así como alimento y uniformes a los chavos, nos ayudará a cambiar a la juventud en México. ¿Te gustaría que hubiera preparatorias militarizadas en tu estado?", escribió.

Con una participación de 31 mil 800 usuarios, el 78 por ciento consideró que es necesaria la implementación de preparatorias militarizadas en el país.

En tanto, en su cuenta oficial de Twitter, argumentó que es necesario abrir preparatorias militarizadas en todo el país para enseñarle a los jóvenes la disciplina bajo un esquema de valores que los guíen para que sean "hombres y mujeres de bien".

En el primer debate presidencial, 'El Bronco' propuso militarizar las preparatorias para inculcar disciplina y evitar que los jóvenes se conviertan en criminales.

De acuerdo con información de Nación 321, en 2016 el presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de la Defensa Nacional propusieron crear un Colegio de Bachilleres Militarizado en todo el país.

En la actualidad, Nuevo León cuenta con dos Colegios de Bachilleres Militarizados Mixto, "Gral. Mariano Escobedo", que fueron inaugurados en 2017 y tiene las unidades San Nicolás y San Bernabé.

"Nadie en México quiere ser policía. Y entonces por eso estamos proponiendo las preparatorias militarizadas, que son una base de primero que el joven pueda entender que ser policía puede ser grandioso y no denostador", explicó 'El Bronco' en su participación en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, en el Tec de Monterrey Campus Nuevo León.

"Entonces, una parte también de educación. Creo que el ejército es muy necesario en este momento; no lo debemos rechazar el ejército porque no tenemos policías suficientes en todo México. Y tenemos que trabajar mucho en el reclutamiento y la preparación de jóvenes que quieran ser policías; que los profesionalicemos, pero que también los queramos, porque tú vas por la calle, ves un policía, y lo primero que haces es recordarle a su mamá. Y eso no está bien, porque el policía siente. El policía percibe y, también entonces, cuando quiere cuidarte pues a lo mejor no lo hace", aseguró el candidato independiente a la Presidencia de la República.