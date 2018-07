TLCAN estará listo antes que AMLO tome protesta: Partido Republicano en México

Larry Rubin, representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha avanzado en un 85 por ciento y que estará terminado antes de que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre en funciones.

"El TLCAN es sin duda uno de los temas, pero fue una muy buena señal que hoy por la mañana el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijera que esa iba a ser la prioridad más alta en el gobierno de Estados Unidos: comercio con respecto a ya tener el TLCAN firmado.

"Ya está en 85 por ciento terminado y solamente falta ese 15 por ciento, que no es fácil, pero mucho está en la mesa de Estados Unidos, y ya se planea que antes de que entre Andrés Manuel, este pendiente quede terminado para que pueda llegar con menos pendientes porque, sin duda, la agenda bilateral es muy amplia y muy compleja", señaló el funcionario estadounidense en el programa 'Bitácora Política' con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín.

En la reunión entre el equipo de transición de López Obrador y representantes del gobierno de Donald Trump, el objetivo será fortalecer las negociaciones en comercio y seguridad, agregó.

A dicha reunión asistirá Marcelo Ebrard, perfilado como titular de Relaciones Exteriores; la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el titular del Tesoro, Steve Mnuchin; y Jared Kushner, yerno de Trump.

Asimismo, el representante del partido conservador estadounidense explicó que Trump pretende acercarse al morenista para dialogar y establecer las bases de una agenda bilateral que ambos gobiernos sostendrán a partir del 2019; por este motivo, los funcionarios de Estados Unidos decidieron adelantarse.

"Es muy diferente la Presidencia de Andrés Manuel con la de Enrique Peña Nieto porque llega no solamente con una alta aprobación de todo el pueblo mexicano, sino también llega con el Congreso, llega con congresos locales, con gubernaturas; llega con una fuerza que el PRI no llegó en años anteriores. Y dialogar y llegar a acuerdos va a ser mucho más fácil someterlo al Congreso o a los congresos locales que a lo mejor con Peña Nieto", expresó Rubin.

También detalló que, debido a que el equipo del morenista sabe cómo piensa, tuitea y trabaja Trump, las decisiones no se someterán a prueba y error.

Respecto al gesto de invitar al equipo estadounidense a la casa de transición de la colonia Roma en la Ciudad de México, el funcionario dijo: "A mí se me hizo una buena señal porque es una invitación a tu casa; no a un hotel frío sin chiste, sino que 'te estoy invitando a mi casa en donde planeamos, ejecutamos y ganamos. Queremos enseñarte dónde es nuestro hogar', y se me hace una buena señal por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador".