Tenemos que impedir que Morena engañe a la gente: Barrales

Alejandra Barrales, candidata de la coalición 'Por la CDMX al frente', alertó a vecinos de la delegación Tlalpan para que no se dejen engañar por el proyecto de Morena, pues sus miembros se disfrazan de buenos pero han dañado a la ciudad con su forma de gobernar.

“El proyecto que representa la candidata de Morena ya lo conocen y lo han padecido. Saben que es un proyecto que engaña a la gente, que se disfrazan de los limpios, de los buenos, de los trabajadores y son todo lo contrario”, aseguró este viernes.

Añadió que, de acuerdo con mediciones realizadas en la ciudad, “todos los gobiernos de Morena están reprobados y eso hay que decírselo a la gente, porque a esta ciudad le afectó el gobierno de Morena”.

Las delegaciones administradas por Morena son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Así, Barrales aseguró que “lo que propone Morena es un retroceso, es regresar al pasado, ellos quieren fortalecer la figura presidencialista en este país y esa figura no nos ha ayudado”.

Y dijo que “nuestro proyecto es nuevo, rompimos todo tipo de prejuicios y nos unimos, junto con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para darle vida a una herramienta diferente para hacer política y acabar con el presidencialismo”.

En este contexto, desde que Miguel Ángel Marcera, asumió el gobierno capitalino, ningún mandatario había tenido niveles de aprobación ciudadana tan bajos y una crisis de inseguridad tan grave como la que deja el exjefe de gobierno tras sumarse a la campaña del PAN, PRD y MC. Esto de acuerdo con las encuestas realizadas por el periódico Reforma y El Universal.

De igual forma mencionó que, “a diferencia de la otra candidata, que fue impuesta por un dedo que lo designa todo, yo estoy aquí porque me lo he ganado, he trabajado muy duro y eso lo reconocen los ciudadanos de esta capital”.