Solalinde declina invitación de AMLO para encabezar la CNDH

El padre Alejandro Solalinde declinó este miércoles la invitación del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Solalinde explicó que su decisión se debe a que no se ve desempeñando el papel de un funcionario.

"Soy un misionero de pie, me veía como funcionario y pues no me veía, no puedo ser funcionario", detalló.

En mayo, López Obrador declaró que buscaría a Solalinde para encabezar la defensa de los derechos humanos y también a Javier Sicilia para integrarlo a la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas.

Solalinde también explicó que su puesto como miembro de la iglesia no es incompatible con un cargo en la CNDH.

"No hay ninguna objeción, no se rompe el Estado de Derecho", subrayó.

El párroco afirmó que López Obrador ya conoce su decisión y propuso a Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora de la oficina de la CNDH en Oaxaca, para el puesto.

“La licenciada Elizabeth (Lara Rodríguez), quien es una persona íntegra (...), que tiene vocación de servicio, que ha batallado con nosotros. Para ella no ha habido horarios, no le interesa el dinero. (...) Por eso me honra presentárselas y decirles que Andrés Manuel (López Obrador) se sentirá muy honrado. Esta mañana le notifiqué a él, al presidente electo (mi decisión)", indicó.