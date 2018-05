Sociedad Civil acusa deficiencia en propuestas de seguridad de los presidenciables

Este jueves en una mesa de discusión sobre seguridad, líderes de organizaciónes civiles discutieron las propuestas de los presidenciables sobre este tema. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, dijo que en términos generales, todos los candidatos se van por el "mismo cliché".

“Nadie está presentando una propuesta real que sea integral y transversal. Falta que nos digan cómo le van a hacer. En esa parte tenemos que cuestionarlos”, dijo en el debate organizado por Grupo Radio Centro.

Las propuestas que destacaron fueron: José Antonio Meade, de la coalición 'Todos por México', propone un incremento de Ministerios Públicos; Ricardo Anaya, abanderado de la alianza 'Por México a Frente´, habla de aumentar el número de la policías federales; la candidata independiente, Margarita Zavala, habla de prevención del delito y Andrés Manuel López Obrador, presidenciable de la alianza 'Juntos Haremos Historia' pretende una amnistía.

Por su parte, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, coincidió en que faltan los cómo en las propuestas de los presidenciales, ya que la creación de policías y de Ministerios Públicos es difícil y caro.

“Lo que sí nos preocupa es el tema de la amnistía. Es una ocurrencia que se ha tratado de justificar y puede generar una ruptura entre lo que las organizaciones civiles decimos sobre lo importante que es pacificar al país y buscar soluciones no violentas, no esto que no tiene sustento”, dijo Rivas.

Lisa Sánchez, directora de la asociación México Unido Contra la Delincuencia, alertó que parece que existe una continuación de la estrategia de guerra en las propuestas de Margarita Zavala, de 'El Bronco' y de Ricardo Anaya.

“La caballada viene flaca en términos de seguridad. Es preocupante que las propuestas de seguridad sean tan endebles cuando no ocurrentes. El tema de seguridad sin justicia es imposible, es importante que quepa la reforma de la fiscalía”, dijo la activista.