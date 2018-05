Sindicatos extranjeros pidieron a AMLO ayudar a 'Napo'

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de 'Juntos Haremos Historia' para la candidatura presidencial, declaró que sindicatos mineros extranjeros de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos le solicitaron ayudar a que Napoleón Gómez Urrutia regresara al país, ya que no cuenta con delitos pendientes.

"El caso de Napoleón tiene que ver con la decisión que se tomó de darle oportunidad para que regrese al país porque fue perseguido", dijo el candidato durante la 59 semana de la Radio y la Televisión.

Sin embargo, cuando el periodista Mario Campos le preguntó "¿pero podría regresar sin ser senador?", el tabasqueño detalló cómo fue el proceso para llegar a este acuerdo.

"No, no tienen ningún delito pendiente pero está la amenaza contra él. Yo detesto el uso autoritario del Estado, en contra de empresarios y comunicadores, me molesta mucho. Entonces, cuando nos pidieron esto dijimos: adelante, revisamos, no hay delitos a pesar de que el gobierno quiso afectarlo no tiene denuncia pendiente; el gobierno de Canadá le dio asilo, la nacionalidad".

"Nos hicieron este planteamiento dirigentes sindicales mineros del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos; que les parecía algo injusto el que una persona sin tener denuncia en su contra en el país estuviese en el asilo", dijo López Obrador.

Además, el morenista reiteró que el Senado es el espacio donde Gómez Urrutia podría representar a los mineros y, en específico, al grupo que el líder sindical representa a nivel nacional.