Sin el nuevo aeropuerto nos ahorramos 250 mil mdp: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', reiteró su propuesta de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y habilitar el militar de Santa Lucía con dos pistas nuevas.

"Se va a resolver el problema del aeropuerto pero no como quieren los contratistas. Quieren hacer el nuevo aeropuerto, ya lo iniciaron, pero no hay mucho avance porque no terminan todavía de rellenar el lago de Texcoco. (...) ¿Por qué quieren hacer el aeropuerto ahí? Porque es un negocio de 300 mil millones de pesos”, dijo en su mitin en Nogales, Sonora.

“Nosotros planteamos que en el aeropuerto de Santa Lucía, que tiene 3 mil hectáreas y una sola pista, se hagan dos pistas más y que éste se comunique con el actual (Aeropuerto Internacional Benito Juárez). En vez de 300 mil millones, lo vamos a resolver con 50 mil millones, nos ahorramos 250 mil millones de pesos", continuó.

López Obrador, además, apuntó que rescataría las refinerías existentes en México, las cuales tienen una producción del 50 por ciento de su capacidad.

“Vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, porque las han dejado que se conviertan en chatarra para comprar toda la gasolina en el extranjero. Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolina y en las seis refinerías se producen 200 mil barriles. Compramos 600 mil barriles diarios, por eso es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos”, aseguró.

La declaración de AMLO ocurre luego de la conferencia de prensa de Carlos Slim, la tarde de este lunes, en la que aseguró que suspender el proyecto "es suspender el crecimiento del país" pues se trata de una "transformación de vanguardia".