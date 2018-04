Siempre confié en las instituciones, no como 'ya sabes quién': Bronco

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia de la República, dijo este miércoles que él sí confía en las instituciones no como 'ya sabes quién', después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE aprobar su registro como candidato independiente.

"Hoy me siento contento porque tenemos un Tribunal Electoral que está por encima de los caprichos y de los intereses de los partidos, por eso jamás debemos mandar al diablo a las instituciones. Y aunque esta injusticia me dolía jamás pensé en convocar a la gente a las calles para provocar caos como lo hizo 'ya saben quién'”, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

En 2006, Andrés Manuel López Obrador ('ya sabes quién') perdió por primera vez las elecciones presidenciales, argumentando fraude. Convocó a sus simpatizantes a realizar un plantón en Paseo de la Reforma.

El martes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia, pese a que remarcó que se tomó en una votación dividida entre los magistrados electorales.

A través de un mensaje en redes sociales, Rodríguez Calderón aseveró que durante ocho décadas los partidos se han aliado "de la manera más cínica e irresponsable, sólo para robarse y vivir del dinero de los mexicanos".

El sistema desde el inicio nos la jugó mal, pero en base a la ley demostramos que teníamos la razón. Hoy tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia, ustedes deciden: ¿Son broncos o mansitos? https://t.co/wyI0OyocYK — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 11, 2018

"Vamos a levantar al México bronco y hay que atorarle desde ahorita porque a los otros les dieron 10 días de ventaja, tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia", dijo.

El Bronco indicó que mientras los partidos se limitan a cuidar a sus gobernantes corruptos y evitar que vayan a la cárcel, su propuesta será para que en los hechos se haga justicia.

Aseguró que por ello es candidato independiente, para no tener compromisos con otras personas: "Yo no soy títere de nadie, por eso elegí ser independiente, para no tener que ser tapadera de nadie, para no llegar con las manos atadas, sin 'cuates' que premiar y cuotas que cubrir".

El candidato presidencial insistió que de los 88 millones de electores, sólo 28 millones dicen que van a votar por algún partido, por lo que destacó que todavía hay 60 millones de electores que decidirán quién será el próximo presidente de México.

Aseguró que igual que lo hizo en Nuevo León remontará las encuestas y para ello tiene ochenta días.

Con información de Magali Juárez.