Sheinbaum, señalada por ocultar documentos de caso Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la coalición 'Por la CDMX al Frente', Raúl Flores, afirmó, que Claudia Sheinbaum, actual contendiente a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México por la coalición 'Juntos Haremos Historia', es una de las responsables del derrumbe ocurrido en la escuela Enrique Rébsamen, pues no efectuó los programas y protocolos de protección civil internos.

Flores afirmó que el derrumbe también se dio por omisiones cometidas por autoridades de la jefatura delegacional de Tlalpan, la cual encabezaba Sheinbaum, además de que mantuvo oculta la documentación del colegio.

El vocero añadió que pese a los daños ocurridos con el sismo del 7 de septiembre dentro del colegio, éste continuó sus operaciones con normalidad, violando los artículos 170 al 175 del reglamento de la Ley del sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

“Debieron haber suspendido [las operaciones], lo que manda la ley es la suspensión de actividades por el tipo de giro que tiene la característica de que [la escuela] convivía con una casa habitación, cosa que no se refleja en los documentos de la delegación”, sentenció Raúl Flores.

Por otro lado, pidió que además de Claudia Sheinbaum, todas las partes involucradas sean objeto de investigación, pues se trata de un asunto que compete directamente a la delegación Tlalpan.

“La jefatura delegacional sabía que el colegio no cumplía con los requisitos básicos para obtener el programa interno de protección civil, fue omisa al no aplicar lo establecido en los artículos 90 y 91 de la ley del sistema de protección civil del Distrito Federal y no suspender las actividades del colegio”, señaló Flores.

Por último, Jorge Álvarez Máynez, diputado que acompañó esta mañana a Raúl Flores, dijo que dicha investigación tomó más de 6 meses, debido a que Claudia Sheinbaum escondió la información y documentación del colegio, además, negó que estas acciones tengan algún fin electoral.