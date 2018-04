Sheinbaum propone regular PATR en beneficio de voceadores y expendedores de periódicos

Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, propuso regular el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) de espacios para anuncios publicitarios en beneficio de los exvoceadores y expendedores de periódicos.

“La manera en que los puestos de revistas y periódicos están utilizando para la publicidad a empresas publicitarias no es correcta, así que me comprometo con ustedes a que se regularicen todos los permisos temporales revocables para que sean en beneficio de los expendedores y no de terceros”, expresó este viernes en la conmemoración del 95 aniversario de la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México.

El llamado PATR confiere al uso y aprovechamiento de un bien inmueble del gobierno capitalino para la comercialización de publicidad.

La abanderada de Morena reconoció la labor de los expendedores y voceadores, en su colaboración con la libertad de expresión y se comprometió a ayudar a este grupo de ganar las elecciones.

Sheinbaum también prometió generar las condiciones para acabar con la extorsión que reciben voceadores en la Ciudad de México por parte de las delegaciones o de la policía. Propuso realizar un festival en la Ciudad para reconocer el día de los voceadores y potenciar la libre expresión.