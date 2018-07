Ofrece AMLO a gobernadores no politizar el presupuesto

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) cerró filas con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y se comprometió a trabajar de la mano con el próximo gobierno federal en los temas de austeridad, combate a la corrupción y seguridad.

Al término de la reunión con 30 de los 32 mandatarios estatales que conforman ese organismo, López Obrador agradeció las muestras de apoyo de los gobernadores y celebró la “cordialidad y respeto” que se dio a lo largo del encuentro a puerta cerrada, que tuvo una duración de poco más de dos horas.

López Obrador estuvo acompañado de sus eventuales jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

En conferencia de prensa al término del encuentro, el virtual presidente electo recalcó que en el tema del Presupuesto de Egresos 2019 “no habrá discrecionalidad”.

Expuso que en la reunión se hizo el compromiso de no utilizar la entrega de las participaciones federales con fines políticos, es decir, “de no retrasar estas entregas, para que no se utilice esto para afectar a adversarios o tomar represalias; no se va a actuar de manera discrecional”.

En su oportunidad, el presidente en turno de la Conago y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que se trató de una reunión “muy cordial y productiva”, y dijo que en esa instancia “el próximo presidente tendrá amigas, amigos y aliados para poder realizar la cuarta trasformación de México”.

Detalló que los temas que se acordaron en este primer encuentro fueron los de avanzar en una nueva estrategia de seguridad pública, la implementación del plan de austeridad republicana, la defensa de los derechos humanos de migrantes, respaldar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como de caminar juntos en el proceso de reconciliación nacional.

Tras la reunión que se realizó en el Colegio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de México, López Obrador aseguró que “prevaleció la cordialidad y el respeto” con los mandatarios estatales con quienes tuvo confrontaciones verbales en la campaña, como en el caso de Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad Meneses, de Hidalgo.

“Fue una reunión de respeto, sin controversias, sin reclamos; al contrario, se convino en trabajar de manera conjunta por el bien de México. Hubo un compromiso de trabajar de común acuerdo”, sostuvo.

También anunció que se realizará una nueva reunión con la Conago la primera semana de septiembre, con el propósito de “presentarle a los gobernadores la primera versión de la propuesta nacional para el desarrollo, a fin de ir construyendo el Presupuesto para el próximo año con diálogos y consultas”.

Y luego de la polémica por el nombramiento de “coordinadores estatales de programas de desarrollo” en sustitución de los delegados federales de secretarías y dependencias del gobierno federal, subrayó que esta medida se enmarca en el plan de austeridad que se va a aplicar en el próximo gobierno.

El virtual presidente electo señaló que se quedó corto al decir que en algunos estados había hasta 20 delegados federales, y dijo que los mismos gobernadores le informaron que en algunos casos hay hasta 50.