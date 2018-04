Segob e INE presentan protocolo de seguridad para las elecciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron el protocolo de seguridad para los candidatos de las próximas elecciones, en el que participaran elementos del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal.

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, aseguró en conferencia de prensa en Palacio de Covián que están dispuestos a brindar las mayores medidas de protección para aquellos candidatos que lo soliciten.

Navarrete Prida puntualizó que esta decisión busca fortalecer al órgano electoral y a su presidente para que también cumplan con las tareas que les corresponden y no trasladar al INE resposabilidades que, constitucionalmente, son obligaciones del Gobierno.

"En el caso particular de un proceso electoral, la ley da facultad expresa al presidente del INE, no al Consejo, para que sea él el que solicite (las medidas), si así lo piden candidatos, y en particular candidatos a la Presidencia de la República, sobre su seguridad en el proceso electoral".

Navarrete Prida ya había adelantado el anuncio de este protocolo a través de su cuenta de Twitter.

El secretario de Gobernación reiteró el compromiso del Gobierno federal para no entrometerse en el proceso ni participar en las campañas electorales.

Por otra parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que "son los candidatos los que tienen que detonar una solicitud de protección de seguridad personal y es una responsabilidad del INE (...) transmitir esta comunicación a las instancias del Estado mexicano responsables de esa seguridad".

Córdova subrayó que es indispensable que el país cuente con condiciones de paz pública para el proceso electoral, no sólo para que las campañas y las autoridades electorales desarrollen su labor, sino para que los mexicanos puedan participar como funcionarios de casilla y como votantes.

De acuerdo con el informe hecho por Etellekt Consultores entre el 8 de septiembre de 2017 y el 6 de febrero de 2018 se contaron 83 agresiones contra políticos a lo largo de todo el país, de las cuales 54 terminaron con el asesinato de estas personas. Las agresiones se registraron principalmente contra alcaldes, exalcaldes, regidores y precandidatos a nivel local.

A estos se le suma el asesinato de Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato del PRI a la alcaldía de Francisco Z. Mena, en Puebla, el pasado 17 de marzo.

Con información de Magali Juárez