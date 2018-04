Resolución del Tribunal Electoral da incertidumbre al proceso: Margarita Zavala

La candidata independiente por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que la incertidumbre en el proceso electoral tras las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afecta al proceso mismo y no a un solo candidato.

“En realidad no creo que haya sido exactamente por lo de la candidatura, sino en realidad por una de las sentencias, una de las resoluciones, que en un momento es muy garantista y a las 72 horas ya no es tan garantista, como fue en el caso de la redistribución de los spots”, declaró al terminar su reunión con integrantes de Consejo Coordinador Empresarial.

“La incertidumbre en el proceso electoral no perjudica a un candidato o candidata o partido político, realmente perjudica al proceso electoral”, insistió.

Zavla afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el eje de la certidumbre de un proceso electoral, por lo que tiene un papel mayor de responsabilidad para otorgar equidad en la contienda.

“He solicitado a la autoridad electoral analice, resuelva, que procure la equidad en la democracia, la autenticidad de las elecciones, que en ese sentido el Tribunal y el INE tienen una enorme responsabilidad, ellos como cada una de las salas regionales, de los institutos electorales o lo correspondiente en las entidades”, declaró.

La presidenciable calificó como feminicidio el asesinato de Maribel Barajas, candidata al Congreso local de Michoacán por el Partido Verde Ecologista. El miércoles por la mañana fue encontrado el cuerpo de la aspirante de 25 años, en un predio de la ranchería Las Flores, en Morelia.

Por lo anterior, la candidata independiente envió sus condolencias a la familia de la joven.

“Aprovecho también para solidarizarme con los familiares de la candidata que fue asesinada en Michoacán brutalmente, un feminicidio”, dijo.

Otro tema que destacó fue el crecimiento económico. Durante la reunión con empresarios, la candidata independiente señaló que actualmente México crece entre 2.5 o tres puntos porcentuales en promedio durante los últimos 25 años, por lo que ella plantea crecer hasta cinco por ciento.

“Para mí ha sido claro que mientras no haya un Estado de derecho, mientras no acabemos con la corrupción, mientras no veamos en la impunidad el gran obstáculo para crecer y para confiarnos unos a otros, va a ser muy difícil tener el crecimiento económico que merecemos”, señaló.