Quiero ser secretario de Comunicaciones y Transportes: Lozano

Javier Lozano, vocero del candidato presidencial José Antonio Meade, manifestó su predilección por ser secretario de Comunicaciones y Transportes en caso de que el aspirante de la coalición PRI-PVEM-PANAL sea electo, en entrevista con Nación321.

“Yo siempre me quedé con ganas de ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Además hay que decirlo así derecho y como es (...) Me quedé así como con ese gusanillo, y no estoy 'futureando'. Me preguntaron: ‘¿Dónde crees que podrías aportar más cosas?’. Donde uno tiene que estar; yo sí creo que en comunicaciones”, declaró el vocero de la coalición 'Todos por México'.

Durante la entrevista, Lozano mencionó que ante su nombramiento al frente de la Secretaría del Trabajo recibió críticas del sector empresarial, debido a que no tenía ninguna experiencia previa, críticas a las que él dio la razón pero aseguró que “aprende rápido”, y al final de su gestión pudo “sacar un chorro de cosas”.

Javier Lozano estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en ese puesto de 2006 a 2011. Actualmente se desempeña como senador de la república 'independiente' tras su ruptura, en enero de este año, con quien era presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.