¿Quién ganó el primer debate presidencial? Esta es la respuesta de algunos expertos

Con un nuevo formato y mayor difusión, este domingo se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la presidencia del país, José Antonio Meade, por la coalición Todos por México; Andrés Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos Haremos Historia"; Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente" y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’.

En general, los expertos coincidieron que el nuevo formato del debate es más ágil y fresco; en cuanto a los candidatos consideraron que los ganadores fueron Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

Casi todos calificaron a José Antonio Meade como ‘tibio’ y al ‘Bronco’ como alguien que cumplió con su papel de darse a conocer.

En cuanto a los perdedores, los expertos indicaron que fue Margarita Zavala.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que como ciudadano considera que el ganador fue Ricardo Anaya.

“(Anaya) Fue el más contundente y el más claro; esperaba más de Andrés Manuel López Obrador, considero que estuvo acartonado, lo arrinconaron y no quiso arriesgar y salirse de esa esquina. Meade estuvo desdibujado, me sorprendió pero en un momento se veía con cara de que ya se acabe esto y el ‘Bronco’ fue en su papel de ‘payaso’ y le salió un par (de bromas), fue a jalar la atención”.

“La gran perdedora es Margarita, estuvo muy torpe, se veía fuera de lugar, tartamudeaba”.

Villarreal consideró que como ciudadanos, este primer debate permitió conocer la capacidad de los candidatos y su personalidad.

“Si esperábamos propuestas concretas en dos horas era difícil. La única que fue clara fue la propuesta de un fiscal independiente; hay diferentes proyectos y como ciudadanos debemos estar atentos porque sí hay proyectos diferentes”, indicó.

Para Villarreal, la clave de este y los siguientes debates es si tienen una verdadera repercusión en las encuestas.

Gustavo López Montiel, investigador del Tec de Monterrey y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York, consideró que hubo tres ganadores del debate, según los objetivos de cada candidato.

"Si el objetivo del 'Bronco' era ubicarse de forma mediática ante los electores, lo hizo con sus propuestas". "Si Ricardo Anaya buscó ubicarse en un segundo lugar sólido, con una combinación de propuestas y cuestionamientos directos a López Obrador, fue ágil, tuvo un desempeño de acuerdo con este objetivo", dijo.

En cuanto a José Antonio Meade, comentó que logró desmarcarse de la figura de candidato gris y tuvo una postura distinta a lo que se había presentado hasta ahora.

En cuanto a los perdedores, señaló a Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala. El primero pues al final se vio acorralado por los embates de sus contrincantes, además de que no pudo ofrecer respuestas a los cuestionamientos que le hicieron.

"Trató de defenderse desde una posición de soberbia al saberse en el primer lugar de las encuestas", consideró el especialista.

En cuanto a Zavala, detalló que no se logró salir del planteamiento de los valores como eje para concretar sus propuestas.

El debate, a su juicio, permitió ver a los candidatos fuera de los lugares típicos en que se han mostrado y más allá de sus eventos cotidianos.

"En primera instancia, permitió ver a los candidatos más allá de los spots y las propuestas, en un espacio de interacción, deja ver su personalidad y sus capacidades argumentativas", detalló.

Jose Luis De La Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, consideró que fue un buen debate, ríspido, por momentos tenso, pero es justo eso lo que permite contrastar opiniones y dijo que sí hubo una clara tendencia a buscar acortar distancias.

“Probablemente Jaime Rodríguez logró mostrarse ante quieres lo desconocían. Aunque creo que Ricardo Anaya y López Obrador tuvieron los mejores resultados, el primero por sus capacidades de oratoria y el segundo porque no se dejó limitar ante el ataque múltiple”, afirmó.

Agregó que José Antonio Meade se vio limitado debido a que tiene buenas capacidades técnicas pero en la parte de oratoria es menos sólido.

En general, De la Cruz señaló que hubo pocas propuestas y que Margarita Zavala podría considerarse como la perdedora ya que tuvo una menor incidencia.

Este primer debate da a los electores “un primer acercamiento a los puntos de vista de los candidatos. Sin embargo habría sido mejor que se hubieran presentado más propuestas”, aseveró.

Martha Ochman Ikanowicz, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, descartó que durante el encuentro se haya posicionado un ganador y consideró que el gran triunfador fue el nuevo formato del mismo debate, en el que destacó el papel de los moderadores.

“Hubo interés por el debate, por escuchar propuestas y evaluar a los candidatos, cuando tomamos decisiones electorales usamos esos atajos, como partidos e ideologías, pero cada vez las personas están menos casadas”.

Indicó que tras el evento no habrá cambio en la preferencia de voto porque una persona que ya está convencida de su candidato, aunque lo vea atacando o débil, siempre va a buscar “el lado bueno”.

“Tendría que suceder algo realmente dramático para que cambiara la tendencia de lo que es la preferencia de voto, y este debate no tuvo un acontecimiento así para decir que haya afectado a alguno de los candidatos”, mencionó al asegurar que los indecisos recibieron pocas propuestas que identificaran a un aspirante en particular.

La profesora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM destacó la participación de la candidata independiente Margarita Zavala y de la coalición Por México al Frente’, Ricardo Anaya.

“Margarita jugó con la carta de la mujer. Usó el contraste de ser mujer para ella poder cambiar la política que no funciona por los hombres”.

En tanto, del panista, dijo, manejó de manera inteligente el documento que supuestamente demuestra que no está implicado en un caso de corrupción por la nave industrial.

Xochitl Pimienta, autora del libro ‘Crisis en redes sociales, las campañas presidenciales en México en el 2012’, señaló como ganador a Ricardo Anaya por ser el más propositivo y utilizar el formato a su favor para promover las preguntas hacia los candidatos.

Para la autora, el segundo candidato que destacó en el encuentro fue Andrés Manuel López Obrador, quien fue el objeto de los ataques del resto de los aspirantes, pero que al intentar no ceder a la provocación, no respondió los cuestionamientos de sus contrincantes.

“(López Obrador) estaba tan contenido que parecía que se estaba autocensurando, no contestó y creo que eso deja un mal sabor de boca en sus simpatizantes”.

De acuerdo con su pronóstico, Anaya subirá, AMLO se mantiene y Meade pierde al no verse reflejada su experiencia de gobierno.

En tanto, Zavala puede mantenerse o perder un poco por no mostrarse como una candidata fuerte y “El Bronco” puede subir tras ganar simpatía, aunque no necesariamente votos.

Pimienta consideró que el electorado ganó más información y acercamiento a los candidatos, como ver los temas que abordan y los que ocultan.

Finalmente destacó el formato del debate, el cual puede ayudar a que los ciudadanos se involucren más a estos encuentros descartando más las redes sociales y las fake news.