Querétaro será prioridad en mi gobierno: Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente' a la Presidencia de México, declaró que de ganar las próximas elecciones su prioridad principal será el estado de Querétaro.

En su visita a San Juan del Río, se comprometió a modernizar toda la carretera 57, la cual conecta con la capital de la entidad; así como con la creación de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Vamos a dejar esa carretera en las mejores condiciones, lo digo sin empache, se va a notar que el presidente de México es queretano", manifestó durante la concentración ciudadana.

El panista también se comprometió a regresar la seguridad a Querétaro y todo el país; terminar con la violencia hacia las mujeres; y hacer valer la Ley Federal del Trabajo.

"Decidimos que el primer evento (de campaña) fuera en el estado por el que tengo el más profundo cariño, en el estado en el que crecí, en el que estudié, en el que me formé, el estado por el que voy a dar absolutamente todo cuando sea presidente de México, y ese estado es Querétaro", afirmó.

El candidato por la coalición PAN-PRD-MC recordó que su primer recorrido fue en Amealco, Querétaro, con los pueblos originarios que viven en dicho municipio.

"Yo igual que ustedes le tengo un amor profundo a mi país, quiero a México con todo mi corazón, pero hay sólo un estado de la República en el que crecí, en el que me formé, me enamoré, me casé, en el que nacieron mis hijos, y el que debo decirles con toda honestidad será mi prioridad absoluta cuando sea presidente y ese es el estado de Querétaro", finalizó su discurso el aspirante presidencial.