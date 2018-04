PRI pide a autoridades revisen anomalías en candidatura del 'Cuau'

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, demandó a las autoridades electorales federales y locales que verifiquen las irregularidades en el registro de candidatos, como en el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien busca la gubernatura de Morelos.

Aseveró que de confirmarse que hubo anomalías en la pretensión del candidato de Morena, entonces se debe proceder con las sanciones establecidas en la legislación electoral.

"Exigimos puntualmente que las autoridades electorales continúen las investigaciones y los procedimientos para resolver a favor del Estado de Derecho. Donde existan irregularidades de cualquier candidato, que se sancione en consecuencia", aseveró.

Ante los medios de comunicación, enfatizó que no pueden llegar a la boleta quienes no hayan cumplido con los requisitos, como en el caso del exfutbolista, y que presuntamente no acredita el requisito de residencia para postularse por la gubernatura.

"El electorado en Morelos merece tener en la boleta solamente a los candidatos que acrediten puntualmente todos los requisitos y que no hayan violado la normatividad aplicable", manifestó.

Indicó que no es un tema relacionado con las encuestas –que refieren que Blanco es el puntero en la contienda morelense–, sino que la exigencia es para que "las autoridades electorales continúen con los procedimientos, se valoren puntualmente los hechos probatorios y se castigue en consecuencia".

Aunque el asunto todavía está en manos de las instancias locales, Ochoa Reza señaló que en dado caso deben intervenir todas las autoridades electorales, incluyendo las federales, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), si se tienen que sentar responsabilidades penales.

La candidatura de Blanco fue impugnada por el PRI, PRD y el Partido Socialdemócrata (PSD), quienes acusan que no cumple con el requisito de tener cinco años de residencia en la entidad.

Señalan que el documento que el exfutbolita presentó para validar su residencia en la entidad fue firmado por el secretario de Gobierno de su administración en Cuernavaca, Samuel Sotelo; además, indican las impugnaciones, dicho certificado indica un domicilio diferente al que registró hace dos años.

Blanco Bravo también tiene en su contra un reclamo presentado por la familia propietaria de la casa donde registró su domicilio como constancia para postularse a la alcaldía de Cuernavaca, ya que aseguran que nunca ha vivido ahí.

Se espera que Tribunal Electoral morelense resuelva las impugnaciones en contra de Blanco antes del inicio de las campañas por la gubernatura, el próximo domingo 29 de abril.