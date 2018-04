Presidente del CCE rompió diálogo porque fue presionado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, dijo desconocer la ruptura del diálogo entre él y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aunque mencionó que lo entendía porque dicho organismo recibió presiones de “la mafia del poder”.

“Estaba esperando, pero entiendo que está siendo presionado. Está sometido a fuertes presiones de los de la 'mafia del poder'. Yo voy a mantener mi actitud de diálogo”, afirmó este miércoles durante su acto de campaña en Navojoa, Sonora.

Juan Pablo Castañón, quien preside el CCE, declaró que la discusión sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no podía continuar.

“Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha, y si no escucha, no tenemos nada que agregar al respecto", sostuvo Castañón en conferencia de prensa este miércoles.

Entrevistado al término del evento, el abanderado presidencial de Morena-PES-PT enfatizó que él está a favor de continuar el diálogo en el tema, aunque consideró que los encuentros se cancelaron porque no hay voluntad para transparentar los contratos.

"Queremos el diálogo. Queremos que haya voluntad, que haya transparencia, que se conozca todo sobre el nuevo aeropuerto (...) Quiénes son los contratistas, cómo obtuvieron esos contratos, qué significa para la nación financiar esa obra, por qué comprometer las Afores, por qué comprometer los ahorros de los trabajadores y por qué no resolver el problema construyendo dos pistas en la base militar de Santa Lucía", sostuvo.

AMLO también pidió a sus simpatizantes que votaran no sólo por él, sino por todos los candidatos de Morena, a fin de tener mayoría en el Congreso.

“Si nos van a dar el apoyo que sea parejo, porque tenemos que tener la mayoría en el Congreso porque si no, la mafia se va a ir a atrincherar y a estar poniendo trabas”, externó el tabasqueño.

Con información de Rivelino Rueda.