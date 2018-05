Presidenciables felicitan a las madres en su día

Los candidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, mandaron mensajes de felicitación este 10 de mayo a las madres mexicanas.

José Antonio Meade, candidato de la coalición ‘Todos por México’, señaló que las madres son la fortaleza y el ejemplo que guía el futuro de México.

"Igual que para millones de mexicanos, mi madre fue mi primera maestra y ejemplo. Por eso quiero felicitar a las mamás y reconocerlas como la gran fortaleza de la sociedad. De su mano los niños mexicanos llegan a la escuela, con su responsabilidad administran el salario familiar y de su ejemplo se guía el futuro de México”, dijo Meade este jueves en un video publicado en Twitter.

El abanderado de ‘Todos por México’ indicó que gracias a su madre, Lucia Kuribreña Orvanos, y a su esposa Juana Cuevas, ha llegado hasta donde está.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, subió un video a su red social en el que felicita a su mamá, María Elena Cortés del Palacio, y agradece la labor de las madres mexicanas.

“Hoy quiero agradecer a mi mamá, una mujer cariñosa que siempre me cuidó, que como todas las mamás siempre era la primera en levantarse y la última en dormirse. Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad, no descansan, no se rinden (…) Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer mejor un mejor país para todos”, mencionó Anaya.

Margarita Zavala, candidata independiente, escribió en su cuenta de Twitter que su mamá le enseñó a servir a México y de ella heredó su vocación de servicio.

Su madre es Mercedes Gómez del Campo Martínez, abogada y de afiliación panista.

Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México! pic.twitter.com/XHAmDABDs4 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de mayo de 2018

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente, también felicitó a las madres mexicanas en su día, y en especial, a su mamá, Lichita Calderón, esposa e hija.

“Hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por la gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México #FelizDíaDeLasMadres”, escribió este jueves en Twitter.