Por robo a casa de campaña, candidato panista pospone presentación contra corrupción en Jalisco

Guadalajara, Jal.- La casa de campaña del candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, fue asaltada. De la instalación fue sustraído equipo de un valor cercano a los 200 mil pesos.

El hurto obligó al abanderado panista a posponer la presentación de su propuesta contra la corrupción, debido a que a los ladrones se llevaron computadoras con información referente a la campaña.

"No se llevaron todos los objetos de valor, y sí esculcaron nuestros archiveros, revisando documentos, eso nos parece muy raro”, indicó Martínez Espinosa.

La Fiscalía General del estado abrió la carpeta de investigación 46111-2018, de la Agencia de Robo a Casa Habitación.

Este hecho ocurrió entre las 17:00 y 21:00 horas del pasado domingo, mientras toda la estructura del PAN realizaba labores de campaña en los municipios.

El saqueo fue reportado hasta que el velador llegó al edificio, que también es sede del comité municipal de Guadalajara y encontró las chapas violadas.

El exsecretario de Educación Jalisco aseguró que ésta es la tercera vez que son víctimas de la delincuencia.

Colaboradores de la campaña enfrentaron el hurto de autopartes en un mitin. Además han desaparecido vallas publicitarias y algunos espectaculares han sido desmantelados en diversos puntos del estado, afirmó el candidato panista.

"No es normal lo que está sucediendo, en menos de un mes hemos sido víctimas de robos de diferente naturaleza. Éste en particular nos preocupa mucho, porque independientemente de los bienes que hayan sustraído hay equipo que contiene de información valiosa para nosotros y me parece que puede estar apuntando hacia un elemento que tenga que ver con nuestros adversarios", consideró el aspirante al gobierno de Jalisco.