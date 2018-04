Periodistas van a tener libertad plena: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', aseguró durante su mitin de este jueves, en Mazatlán, Sinaloa, que de ganar las elecciones brindará a los periodistas la libertad y seguridad necesaria para ejercer su profesión.

“En nuestro gobierno vamos a cuidar a los periodistas para que no estén amenazados, porque hemos llegado al extremo y ya no pueden escribir libremente porque están bajo amenaza. Van a tener libertad plena, completa, porque su protección es la protección a la libertad de prensa, a la libertad de expresión", dijo el tabasqueño.

"No vamos a seguir con la misma estrategia fallida de querer enfrentar el problema de la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. Al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien; la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia”, continuó.

Según un estudio realizado por la Reporteros Sin Fronteras, en 2017 fueron asesinados 11 periodistas en México, cifra que no incluye a Gumaro Pérez, quien perdió la vida el pasado 20 de diciembre a manos de la delincuencia pero, según la organización internacional, ya no realizaba se desempeñaba como reportero.

De acuerdo con datos de la misma organización, Siria es el país más peligroso para ejercer el periodismo con 12 personas fallecidas; si se contara a Gumaro Pérez, México empataría a la nación asiática.

Durante su mitin de campaña, López Obrador mencionó también que venderá toda la flotilla aérea con la que cuenta el Gobierno Federal y algunas aeronaves serán usadas como ambulancias.

"En el gobierno de Peña se compraron seis nuevos jets, cada uno con un costo de mil millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. (...) Vamos a vender todos los aviones. Solo vamos a dejar aquellos que van a ser ambulancias aéreas para trasladar enfermos. No van a haber lujos en el gobierno", aseguró.