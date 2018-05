Paz pública es lo más importante, advierte Córdova a candidatos

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió a los candidatos que tienen la tentación de "jugar al límite" en la contienda electoral y romper las reglas con tal de ganar, que la paz pública es más importante.

Entrevistado tras el evento en el que firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconoció que conforme avanza el proceso electoral, los ánimos están más "caldeados".

Sin embargo, el presidente del Consejo General del INE dijo que el riesgo es que en ese contexto se caiga en la tentación de romper las reglas con tal de ganar los comicios.

"Existe la tentación y va a existir la tentación de jugar al límite, conforme avanza el proceso electoral los ánimos es natural que se caldeen, eso no es malo per se, lo malo es que si con esos ánimos caldeados la apuesta es jugar límite con tal de ganar una elección. La cohesión del país, la paz pública, la convivencia democrática hace que no valga la pena jugar al límite y romper las reglas", aseveró.

En ese sentido, Córdova aseguró que, desde el órgano electoral federal, están preparados para hacer frente a cualquier contingencia que se presente, incluso si se trata de una contingencia política.

"En el INE nos estamos preparando para cualquier tipo de contingencia, contingencia física, contingencia natural e incluso contingencia política, esperamos que no sea necesario, pero más vale estar preparados y nada es desdeñable para blindar el proceso electoral más grande", expresó.

A 55 días de los comicios, el consejero presidente del INE insistió que es responsabilidad de todos contribuir al desarrollo adecuado de las elecciones, por lo que puntualizó que cada uno de los actores involucrados en el proceso electoral se deben apegar a las reglas establecidas.