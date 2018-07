Para mí, Meade es nadie: Nestora Salgado

Nestora Salgado, senadora electa por Guerrero, comentó que para ella José Antonio Meade no es nadie, luego de que el excandidato presidencial la señalara como presunta secuestradora en uno de los debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral.

“Ese señor para mí es nadie. Todo lo que me hizo sentir a mí y a mi familia se queda en su conciencia. Todo el sentimiento, toda la tristeza, todo el dolor que me hizo sufrir, porque mucha gente lloró junto conmigo, lo dejo en su conciencia. Habló de algo que no sabía, que lo cargue él, no yo”, dijo este miércoles antes de entrar a una reunión con Andrés Manuel López Obrador.

Durante el segundo debate presidencial, Meade leyó el testimonio de una presunta víctima de Salgado, en donde la acusaba de pedir 5 mil pesos a cambio de su libertad.

La excomandate de la Policía Comunitaria de Guerrero fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada presuntamente de al menos 50 secuestros y de cobrar por la liberación de personas que detenía por algún delito, pero tres años después fue liberada con el argumento de que no existían elementos en las acusaciones para que fuera juzgada por dicho delito.

Después de la acusación del exsecretario de Hacienda, Salgado presentó una denuncia contra él por difamación y exigió una disculpa pública.

Nestora Salgado argumentó que en toda la campaña el PRI quiso difamarla: “Quisieron destrozarme, hicieron todo. Estoy aquí dando la cara y no tengo nada que esconder”, comentó.

Este miércoles, la senadora electa señaló que está de acuerdo con López Obrador, virtual presidente electo, en que la corrupción debe terminar, pues no se puede tener un pueblo pobre y funcionarios con sueldos exagerados.

En tanto, Tatiana Clouthier publicó en su cuenta de Twitter que López Obrador y Yeidckol Polevnsky se reúnen este miércoles con diputados y senadores electos para presentar la necesidad de "una nueva forma de hacer política sin prepotencia y sin telarañas para la nueva etapa de comportamiento como servidores públicos".