Nueva Alianza firma Agenda Legislativa en pro de derechos LGBTTTI

La candidata a Jefa de Gobierno para la CDMX por Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, atestiguó la firma de la Agenda Legislativa que su partido celebró con la Coalición Mexicana LGBTTTI. El documento consta de 78 compromisos que fueron consensuados en todo el país, con la participación de 190 liderazgos del Panal, único partido que lo ha suscrito. El evento fue presidido por el dirigente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, mientras que por parte de la Coalición firmó Amaranta Gómez Regalado.

La agenda tiene que ver con los derechos humanos, pero sobre todo con la justicia social, destacaron los signantes. Nueva Alianza estableció como principio rector en su Plataforma Legislativa 2018 el impulsar una ciudadanía en plenitud, basada en la tolerancia, que renuncia a las descalificaciones de raza, género, diversidad sexual, edad, cultura, religión, condición de discapacidad, origen o condición económica, política y social traducidas en desigualdad, injusticia o motivo de discriminación.

“Todos merecemos respeto”, destacó Purificación Carpinteyro y agregó que lo que se está logrando es que exista un respeto a la dignidad. Recordó que en todas las familias existe una historia de vida de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales, por ello, hizo énfasis en nombrarlos por su nombre, para que no “se nos olvide” que ellos también existen y al igual que el resto de la sociedad, tienen derechos y responsabilidades, pero sobre todo merecen respeto. “Con la aportación de cada uno de nosotros, estaremos ayudando a terminar con los espacios de exclusión y al mismo tiempo abonando al respeto de los derechos humanos”, destacó.

Al respecto, el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, afirmó que México no será un país con democracia plena ni será una potencia, mientras no se garantice el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, para que la inclusión y la igualdad sean un hecho. "Esta firma para una agenda compartida –aseguró el dirigente turquesa– nos compromete en público para desarrollarla y llevarla no solo al Congreso de la Unión, al Congreso local, al Gobierno de la Ciudad y a sus alcaldías, sino también a los Congresos estatales".

Castro Obregón indicó que aplicar los objetivos de la Agenda Legislativa pasa por el reconocimiento de la identidad de los integrantes de esta comunidad, y también por la posibilidad de reducir las brechas que hay en materia de educación, empleo, salud, sociales, que son consecuencia de la discriminación y la falta de ejercicio pleno de sus derechos como la inequidad económica.

Agregó que los derechos humanos no se negocian ni se consultan: se conquistan, se ejercen y se garantizan. "Estamos aquí en un ejercicio de congruencia, esta firma nos honra; en Nueva Alianza somos defensores de los derechos y libertades de todos y de todas; nuestro compromiso es contra toda forma de violencia y de discriminación, esa defensa es indeclinable", apuntó.

Durante la rúbrica del documento, los participantes subrayaron que Nueva Alianza y la Coalición Mexicana LGBTTTI+ acordaron bajo los principios de confianza, colaboración, respeto y diálogo permanente, trabajar de manera conjunta desde los diferentes espacios políticos y de toma de decisiones públicas en que participan, en la adopción, impulso, difusión y materialización agenda una compartida orientada a garantizar y maximizar los derechos de las poblaciones LGBTTTI+.

Cabe precisar que la referida agenda está dirigida a candidatas y candidatos que compiten por los más de 3 mil cargos de representación popular en todo el país que se votarán el próximo 1 de julio, para que incluyan a las poblaciones LGBTTTI+ en sus plataformas electorales.