'Nuestros adversarios son muy mañosos': AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 'Juntos Haremos Historia', subió un video a su cuenta de Facebook en el que invita a sus votantes a cuidar las urnas el próximo 1 de julio debido a que la “mafia del poder" es muy mañosa.

“Hacemos una pausa en nuestra campaña para convocarlos a que cuidemos los votos para que se haga realidad la democracia. No debemos confiarnos. Es cierto que estamos arriba en las encuestas 20 puntos pero no olvidemos que nuestros adversarios son muy mañosos y no quieren dejar de robar”, comentó.

“Nuestros rivales harán todo lo posible para evitar que haya un cambio. Debemos tener las actas el día primero de julio para poder demostrar cuál fue la voluntad del pueblo y poder festejar nuestro triunfo (...) Que haya democracia, que las elecciones sean limpias y libres.”, continuó.

El morenista invitó a que sus simpatizantes, a través del número telefónico 01800 SOY AMLO, se sumen como funcionarios de casilla para que no suceda un hipotético fraude electoral.