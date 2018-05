No voy a vivir en Los Pinos porque sale el 'chupacabras': AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, dijo este sábado otra de las razones por las que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos si gana los comicios del 1 de julio: en ese lugar sale el 'chupacabras'.

"No voy a vivir en Los Pinos, van a cambiar las cosas. No voy a vivir en una mansión; voy seguir viviendo en mi casa, que es casa de ustedes. No voy a ir a vivir a esa casa que está embrujada, ahí espantan, sale el chupacabras” señaló López Obrador en Miahutlán, Oaxaca.

Apesar de todos los defectos que encuentra en Los Pinos, el abanderado de Morena-PT-PES comentó que "con una limpia" se componen.

El tres veces candidato presidencial ha propuesto que, en caso de ganar las elecciones, la residencia de Los Pinos pasará a ser parte de Chapultepec y estará abierto al público como un espacio cultural y para las artes.

López Obrador se comprometió con los pobladores de Miahutlán a regresar para traerles el plan integral de la región, con el objetivo de generar más oportunidades y empleos.