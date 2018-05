No voy a mochar manos, pero acabaré con la corrupción: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, señaló que acabará con la corrupción, pero no 'mochando' manos a los servidores públicos que roben, como propone Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'.

“Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno. Yo no voy a mochar manos porque no creo en eso y además soy respetuoso de los derechos humanos; se va aplicar la ley. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, señaló este sábado el tabasqueño en Nezahualcóyotl, Estado de México .

En el primero de los debate con los candidatos a la Presidencia, ‘El Bronco’ propuso que, en caso de ganar los comicios, cortaría las manos a quien robe para producir miedo a los corruptos.

López Obrador se comprometió a volver al municipio de Neza con un plan bien establecido para regresar la tranquilidad a la comunidad.

“Voy a estar acá, antes del primero de diciembre y les voy a traer un plan de desarrollo y bienestar, todo lo que se va invertir, para atención a los jóvenes, salud. Para garantizar la paz sin represión; la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo López Obrador.

Además, el candidato de Morena-PT-PES reiteró que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, venderá el avión presidencial, no aumentará los impuestos y no habrá gasolinazos.