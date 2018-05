No tolerare a nadie que pretenda subordinar la educación por ambiciones políticas: Meade

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la coalición 'Todos por México', dijo este lunes en el 'Foro 10 por la educación', que no estará dispuesto a tolerar a nadie que pretenda subordinar la educación por sus ambiciones políticas.

“Esta es una discusión que no está acabada y es un compromiso que no está consolidado. Lo que está en la boleta es que pensamos en la educación, cómo pensamos que deberíamos de trabajar para que la educación sea la mejor herramienta que tiene el país para salir adelante y la única forma de salir adelante es decir lo que pensamos y explicar cómo y qué vamos a hacer, que no haya ni un sólo niño que por falta de educación esté condenado a vivir en pobreza en México (sic)”, dijo Meade.

El presidenciable aseguró que la continuidad de la Reforma Educativa depende de los resultados de la elección el primero de julio.

El exsecretario de Hacienda aseguró que no se pueden condicionar los resultados educativos por las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Reiteró que donde tiene presencia el CNTE, en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, se tienen los peores resultados educativos y se condena a los niños a vivir en pobreza.

A su vez, Meade Kuribeña prometió incrementar el sueldo de los maestros que laboran en zonas rurales y marginadas del país.

"Tendríamos que acompañar de mejores salarios al maestro que van a trabajar en esos espacios de inclusión y de marginación y ese bono salarial no tendría por qué acompañar al maestro, tendría que acompañar a la plaza, al lugar, al espacio en donde estamos queriendo motivar para corregir un problema de desigualdad y un problema de inclusión".

Meade enfatizó la importancia de la evaluación docente como mecanismo para identificar las necesidades de los maestros y la necesidad de apoyarlos desde el gobierno.

Por otro lado, indicó que para lograr que los alumnos tengan dominio de inglés se requiere trabajar en un una formación profesional bilingüe desde las escuelas normales.

El candidato de 'Todos por México' reiteró la necesidad de implementar un presupuesto propio para los centros educativos y la autonomía en el gasto de este recurso.

También propuso crear un instituto prodocente que se encargue de proporcionar herramientas necesarias a los maestros y que se coordine con el Instituto Nacional para la Evaluación Docente.

José Antonio Meade ha insistido en diversas ocasiones en el aumento de las percepciones de los profesores, en incrementar el número de escuelas de tiempo completo, se ha pronunciado a favor de la reforma educativa, (de la cual se derivó la evaluación a maestros), pero complementándola con estímulos económicos y de promoción profesional para quienes aprueben los exámenes.

Por la mañana, en sus redes sociales se comprometió a hacer deducibles las cuotas de las universidades privadas y a eliminar las cuotas voluntarias de padres de familias en las escuelas de educación pública.