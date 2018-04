No tengan miedo ni a 'ya saben quién', pide Zavala a empresarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, pidió a empresarios e inversionistas en México a no tener miedo, ni siquiera a 'ya sabes quién', y que las decisiones en este año electoral no sean votos de pánico.

"Yo les pido que en su toma de decisión para 2018 pongan en el centro a México, no a sus miedos a México, no a 'ya saben quien'. Que no optemos por el menos corrupto, si le damos valor a la honestidad, a la vida pública, ésa es una de las razones principales para decidir, no el miedo, no a los votos de pánico, ésa sería la congruencia", dijo a socios en la 101 Asamblea General de la American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM).

También le pidió a los líderes empresariales que "no se dejen" en la búsqueda de una opción que favorezca el crecimiento económico, ya que "México merece mucho más", y que no se subestime al electorado; "no se rindan anticipadamente, no escojan el mal menor".

En ese sentido aseguró que será quien regrese la esperanza y el orgullo a los ciudadanos de ser mexicanos.

En una ponencia de 40 minutos, la ex primera dama comentó que entre sus proyectos está fortalecer el Sistema Nacional Antocorrupción; "voy a ser implacable contra la corrupción", aseguró.

La expanista reiteró propuestas como la de seguridad, en la que pondrá como prioridad investigación de feminicidios y desapariciones; su propuesta de salud, en la que habla de un servicio universal, y sobre educación de la que afirmó esta a favor de la reforma educativa.

"Yo estoy a favor de la reforma educativa, la cual no fue menor...nadie puede estar en contra", destacó.

A veces se les olvida que somos cuatro candidatos

La candidata independiente también reprochó a los empresario que no la incluyeran en un encuentro de coordinadores de campaña, que se realizará el 24 de abril.

"Les dejé un mensaje", afirmó.

Luego de su participación en la Asamblea General, en el Club de Industriales, Zavala Gómez del Campo encontró en el elevador una publicidad sobre el encuentro en el que no aparece el integrante de su equipo de campaña. Ante ello, dejó un mensaje en el mismo anuncio.

"Falta mi coordinador, ahí estará. Margarita Zavala", y además publicó en Twitter "a veces se les olvida que somos cuatro en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales".

A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales pic.twitter.com/Z64x8n5Eil — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 9, 2018 Twitter

Zavala Gómez del Campo sostuvo este lunes su propuesta de eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas que ganen menos de 15 mil pesos al mes.

"Sostengo lo que ya ha sido una propuesta de otras instituciones: para los trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos al mes, eliminaría el impuesto sobre la renta, no tengo duda (de) que eso ayudaría al crecimiento económico", dijo.

La candidata presidencial propuso también desregular la economía, acción que permitirá mejorar la competitividad y combatir la corrupción, al reducir la discrecionalidad.

Además, Zavala subrayó la importancia de la transparencia en las finanzas del gobierno a través de la rendición de cuentas y gobiernos abiertos.

La candidata independiente difundió, en agosto pasado, un video en redes sociales en el que habló sobre la eliminación del ISR.

En la publicación, Zavala propuso también la eliminación del fondo de "moches" de los diputados y el financiamiento a todos los partidos políticos, así como el retiro de gastos inútiles en programas duplicados y publicidad del gobierno.

Actualmente el ISR para trabajadores con un ingreso menor de 12 mil pesos al mes es de 10.58 por ciento, comparado con el 12.06 por ciento de 2017. Este cobra se hace sobre los ingresos que recibe un persona física (individuo) o moral (empresas o instituciones).

Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición 'Juntos Haremos Historia', también se ha referido a la disminución de este impuesto. En su inicio de campaña en Ciudad Juárez, el tabasqueño habló de reducir el ISR al 20 por ciento y el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) al 8 por ciento en la frontera norte del país.

Con información de Anabel Clemente