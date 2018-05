No soy carnicero, pero México necesita un escarmiento: ‘El Bronco’

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia, señaló este jueves que se toma muy en serio su propuesta de ‘mochar’ las manos a los funcionarios públicos que roben porque México necesita un escarmiento.

“Al funcionario corrupto hay que hacerle lo que hay que hacerle para que ya no robe. Quiero ser muy claro. Estoy consciente que he generado polémica, pero sé que mucha gente quiere que se haga. No se trata de confrontar ni de ser carnicero, no lo soy. Pero sí estoy seguro que México necesita un escarmiento”, dijo este jueves en la conferencia México, Retos y Oportunidades, en la 59 Semana Nacional de la Radio y Televisión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

'El Bronco' indicó que ha recibido más de 275 mil mensajes de Whatsapp y todos el respaldan su propuesta.

El miércoles Margarita Zavala, también candidata independiente a la Presidencia, criticó a Rodríguez Calderón en Twitter, donde indicó que los políticos "tenemos que ser responsables con lo que decimos".

Además, el gobernador con licencia de Nuevo León fue cuestionado de cómo le haría para gobernar, en caso de ganar las elecciones, si en el Congreso no tiene legisladores.

“Hablando con ellos, como lo hacemos en Nuevo León, ahí no tenemos ningún diputado y me han aprobado todo por unanimidad. No se necesita tener el Congreso, se los aseguro”, dijo.

En el tema del salario mínimo, ‘El Bronco’ adelantó que, de acuerdo a las necesidades de cada región, sería el incremento del monto porque “evidentemente hay regiones muy marginales y que necesitan potenciarse”; sin embargo, informó que será después del 15 de mayo cuando detalle la propuesta.

El candidato independiente también dijo que de ganar la contienda eliminará la obligatoriedad de los tiempos del estado a cambio de que los radiodifusores creen contenidos formativos.

"Si soy presidente, se acabó esa chingadera. No son necesarios. ¡Aplaudanme!", aseguró.

Amplió que el gobierno pagará por la publicidad gubernamental en radio y televisión, y reducirá la carga fiscal a la industria.

El presidenciable también propuso eliminar La Hora Nacional, programa del Gobierno Federal que se transmite en todas las radiodiodifusoras los domingos a las 10 de la noche. A su consideración nadie lo escucha y quita un espacio rentable a las empresas de radio.

Al arrancar la aprobación de los empresarios de la comunicación con su propuesta de tratar a los medios como empresas, aprovechó para apalabrar a algunos radiodifusores y que vendan espacios en los que pueda promocionar el Tequila Bronco, que él produce.

Con información de Dora Villanueva.