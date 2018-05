No se espanten con 'el petate de las encuestas', pide Juárez Cisneros

ACAYUCAN.- El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, llamó a militantes y simpatizantes del tricolor a no dejarse espantar "con el petate de las encuestas", porque aseveró que las elecciones se ganan con los votos, no con estudios de opinión.

En Acayucan, Veracruz, el líder nacional priista acompañó al candidato priista, José Yunes, en un evento de campaña, donde insistió que las bases del Revolucionario Institucional no se deben "arrugar".

"Que a nadie lo quieran espantar con el petate de las encuestas, las encuestas se respetan y sirven para orientar y tomar decisiones, pero las encuestas no votan. En toda mi vida, 43 (años) de priista, nunca he visto una encuesta formada frente a una urna, nunca la he visto en la fila, lo que he visto son personas, ciudadanos", manifestó.

El político guerrerense apuntó que ante quienes llaman a los electores a ejercer un "voto útil", en referencia al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, la respuesta es que no se le puede dar "un voto útil a un inútil".

"Dicen también que hay una cosa que le llaman voto útil, un voto útil se le da a alguien que es útil, que es capaz, no a un inútil. Cuando se le da un voto a un inútil se convierte en un voto inútil", aseveró.

Y subrayó: "El voto será útil cuando es a favor de la capacidad, de la templanza, de la experiencia, del compromiso y será a favor de las candidatas y de los candidatos del PRI".

Juárez Cisneros particularmente pidió a los priistas veracruzanos subirse al orgullo de militar en el tricolor y, sin mencionar a Javier Duarte, puntualizó que quienes le fallan a la población son las personas, no los partidos.

"Quienes fallan son los hombres, son las personas, no las instituciones, no los partidos, quien le falla a la confianza de la gente que asuma sus consecuencias, que no nos quieran acusar a todos de lo que no somos responsables", indicó.

El líder nacional del PRI pidió a las bases del partido que salgan a las calles a consolidar "el voto del corazón, pero también el voto de la razón", por lo que les dijo que no perderán el tiempo en confrontaciones inútiles ni pleitos de callejón.